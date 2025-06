950 Jahre Stuttgart-Feuerbach: Tag der offenen Tür im AWO Seniorenzentrum Pfostenwäldle

Feuerbach wurde erstmals am 9. Oktober 1075 urkundlich erwähnt. Zur Feier dieses 950-jährigen Bestehens gibt es das ganze Jahr über mehr als 20 Veranstaltungen. Am 24. Mai fand im Rahmen der Feierlichkeiten der Tag der offenen Tür der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Pfostenwäldle statt. Dort werden seit 1969 Senioren liebevoll betreut. Einen Tag lang konnten die Besucher das Haus mit viel Geschichte und einer großen Zukunft ausführlich begutachten. Jo Brösele sorgte als Entertainer hat mit Musik, Sprüchen und Portraits oder selbstgezeichneten Karikaturen für gute Laune und das Stadtorchester Musikverein Feuerbach und der Chor Vokal Werk Stuttgart sorgten für einen angemessenen musikalischen Rahmen. Darüber hinaus gab es eine Messe mit vielen Ständen, die die Besucher ausführlich informierten. Susanne Gabski, die Einrichtungsleiterin im Pfostenwäldle, wertete den Tag als vollen Erfolg: »Wir freuen uns, ein solch tolles Event bei gutem Wetter und bester Stimmung auf die Beine gestellt zu haben. Fast ein Jahr lang haben wir uns mit einem Team darauf vorbereitet – es war wunderbar, unser Haus für die vielen Interessierten zu öffnen, das hat die Bewohnerinnen und Bewohner und natürlich auch unsere Besucherinnen und Besucher sehr gefreut.« Träger der Einrichtung ist die AWO Württemberg, ein Verband, der sich aktiv in die Gemeinden einbringt und das örtliche Leben mitgestaltet. Die AWO fördert die Selbsthilfe und die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Herkunft. Dafür arbeitet sie eng mit anderen Akteuren im Gemeinwesen zusammen, wie Kommunen, Vereinen und Ehrenamtlichen, um soziale Projekte und Initiativen zu realisieren. Die AWO-Seniorenzentren werden oft in die Gemeinschaft integriert und bieten vielfältige Veranstaltungen und Aktivitäten für Senioren und die Bevölkerung.

AWO Seniorenzentrum Pfostenwäldle, Pfostenwäldle 25, 70469 Stuttgart, alle Infos: www.awo-wuerttemberg.de