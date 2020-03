Weinbauschule Weinsberg bietet einen Blick hinter die Kulissen

Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg öffnet am 29. März ihre Türen: Neben einem Programm im Innenhof mit Live-Musik, internationalem Streetfood, regio­nalen Spezialitäten, Tretschlepper-Parcours für Kinder und Weinverkostung, erfahren die Besucher Wissenswertes aus dem Alltag hinter den Kulissen. Aus dem praktischen Bereich der Ausbildung stellen Studierende ihre Sektprojekte vor. Zusätzlich erhält man einen Einblick in den Versuchskeller, das hochmoderne Sensorik Studio, Weinbaukartei und vieles mehr. Das umfangreiche und innovative Sortiment des Staatsweinguts Weinsberg kann in einer ruhigen Verkostungszone probiert werden. Regelmäßige Keller­führungen zeigen die Arbeitsweise und besondere Ausstattung der Lehr- und Versuchsanstalt.

Tag der offenen Tür, So. 29. März, 13-17 Uhr Weinbauschule Weinsberg, www.lvwo-weinsberg.de