Adelsheim leuchtet (26.7.25)

Adelsheim feiert am Samstag, 26. Juli, die Nacht der 10.000 Lichter. Auf der für Autos gesperrten Marktstraße mitten in der Stadt sitzt man an einem langen Tisch zusammen und genießt den Sommer. In dieser besonderen Nacht halten die Geschäfte bis kurz vor Mitternacht ihre Türen geöffnet, während an zahlreichen Plätzen kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden. Mit dem Einbruch der Dunkelheit erwacht reges Treiben in den Gassen der historischen Altstadt. Um die Bewirtung kümmern sich örtliche Vereine und Caterer. Um 18 Uhr geht die Party los.

Die Ausstellungsreihe gibt es seit Sommer 2005 dank der Initiative des in Adelsheim lebenden Kameramanns und Videokünstlers Louis von Adelsheim. Der große Erfolg der Veranstaltung zeigt sich u.a. darin, dass bislang knapp zwanzig beeindruckende Videokunst-Ausstellungen zu wechselnden Themen stattgefunden haben. WASSER UND LICHT, AUGENBLICKE, AM OFFENEN HERZEN und IM ZENTRUM DER WELT sind nur einige der Ausstellungstitel, deren Themen – in großformatigen Projektionen und Installationen gespiegelt, verfremdet, verdoppelt – sich der Künstler in seinen verschiedenen Aspekten nähert. Es werden hier überraschende Bezüge hergestellt, wobei elementare Fragen um Liebe, Leben und Tod immer im Mittelpunkt stehen.

Sa. 26. Juli, 18 Uhr, Marktstraße, Adelsheim

www.adelsheim-leuchtet.de