Advent am Schloss in Künzelsau, 03. bis 07.12.25

Rund um den zweiten Advent wird es wieder weihnachtlich am Künzelsauer Schlossplatz. Vom 3. bis 7. Dezember 2025 lädt der Weihnachtsmarkt »Advent am Schloss« große und kleine Besucher dazu ein, sich auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen. Liebevoll geschmückte Stände und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgen für echte Weihnachtsstimmung. Für das leibliche Wohl mit leckerem Essen und wärmenden ­Getränken sorgen Künzelsauer Gastronomen und Vereine. Auf dem stimmungsvoll beleuchteten Vorhof des Schlossgymnasiums findet ein Kunsthandwerkermarkt statt. Dort präsentieren regionale Produzenten und kreative Handwerker ihre liebevoll gefertigten Produkte und Geschenk-­ideen. Die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Stefan Neumann und der Stadtkapelle Künzelsau findet am Mittwoch, 3. Dezember um 18 Uhr auf der Bühne statt. Der Weihnachtsmarkt hat dieses Jahr von Mittwoch bis Freitag, 16 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Handwerkermarkt ist von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Das vollständige Bühnenprogramm sowie eine Übersicht über alle teilnehmenden Gastronomiebetriebe und Kunsthandwerksstände ist ab Anfang Dezember online verfügbar unter www.kuenzelsau.de/­adventamschloss. Neben dem eigentlichen Weihnachtsmarkt wird auch die beliebte WinterLounge des Vereins »KÜNaktiv« wieder ein besonderer Ort zum Verweilen und Genießen sein. Inmitten der Künzelsauer Altstadt, am Alten Rathaus, entsteht vom 27. November bis 30. Dezember 2025 ein stimmungsvoller Treffpunkt. Von Montag bis Donnerstag, 16 bis 21 Uhr, und Freitag sowie Samstag von 11 bis 22 Uhr.

Mi. 3. bis So. 7. Dezember, Schlossplatz, Künzelsau, www.kuenzelsau.de/adventamschloss