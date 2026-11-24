Expand Foto: Stadt Eberbach / Andreas Held

Die Adventszeit in Eberbach verspricht in diesem Jahr wieder an allen vier Adventswochenenden den Zauber von Lichterglanz, Leckereien, Lebkuchenduft und leuchtenden Kinderaugen. Zum Auftakt der Vorweihnachtszeit verwandelt sich der Neue Markt wieder in ein kleines Weihnachtsdorf, das seinen Besuchern viel Abwechslung verspricht und vom handgefertigten Weihnachtsgeschenk bis zum vielfältigen kulinarischen Angebot Einiges zu bieten hat. Am 12. Dezember verwandelt sich der Lindenplatz in einen Tannenwald. Das Motto lautet: »Von der Region – für die Region.« Es werden frisch geschlagene Weihnachtsbäume (Nordmann-Tannen aus dem Odenwald) zum Verkauf angeboten. Der Rotary-Club ist wieder mit dem beliebten Glücksrad dabei, wodurch die Möglichkeit besteht, einen Weihnachtsbaum oder andere lukrative Preise zu gewinnen. Zudem bieten die Rotarier Bratwürste vom Grill, Waffeln, Glühwein und andere Getränke an. Für die weihnachtliche Stimmung auf dem Lindenplatz sorgen den ganzen Tag Schulen, Kindergärten, Vereine und Gruppen mit einem bunten und unterhaltsamen Programm. Der Erlös des »Ad(e)vent« kommt den teilnehmenden Gruppierungen zugute.

Am 4. und 5. sowie am 18. und 19. Dezember verwandelt sich der Lindenplatz in einen gemütlichen weihnachtlichen Treffpunkt mit regionalem Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten und einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein. Die Märkte sind freitags jeweils von 14 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Auch am vierten Adventswochenende ist für gute Unterhaltung gesorgt. Am Freitag findet das Kindertheater der Wanderbühne Carniovore statt. Am 19. Dezember um 17 Uhr gibt es wieder im Rahmen des deutschen Kurzfilmtages zwei Weihnachtstrickfilme für die Kinder. Der Eberbacher Adventszauber lädt dazu ein, die Hektik des Alltags für einen Moment hinter sich zu lassen.

Winterzauber in Eberbach:

Eberbacher Weihnachtsmarkt

Fr. 27. bis So. 29. November, Neuer Markt

EWG Adventszauber

Fr. 4. und Sa. 5. Dezember, Fr. 18. und Sa. 19. Dezember, Lindenplatz

Ad(E)vent

Sa. 12. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Lindenplatz

Alle Termine und Informationen unter www.eberbach.de