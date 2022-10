Das Igersheimer Adventsfest mit seiner heimeligen Atmosphäre findet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent, also am 25. November von 15 bis 20 Uhr statt. Bewirtschaftungs- und Verkaufsstände sowie ein buntes Rahmenprogramm von Kitas, Jugendarbeit und Vereinen läuten den Advent auf dem wunderschönen Möhlerplatz ein. Wärmende Feuerschalen und Kanonenöfen, Bratwurst-, Stockbrot- und Glühweinduft und viele weitere kulinarische Angebote sorgen für wunderschöne Vorweihnachtsstimmung. Nicht der Kommerz steht beim Adventsfest im Vordergrund, sondern Begegnung und Gemeinschaft. Gäste sind herzlich willkommen.

Adventsfest Igersheim, Fr. 25. November, 15 bis 20 Uhr, Möhlerplatz, Igersheim, www.igersheim.de