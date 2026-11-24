Am Samstag, 5. Dezember, zum Nikolaus-Wochenende, lädt Dinkelsbühl zur Langen Einkaufsnacht und zum entspannten Weihnachtsbummel ein. Und weil Geschenkeshopping ohne Zeitdruck am schönsten ist, bleiben die Geschäfte an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet. Geboten wird Shopping, Genuss und Lichterglanz bis in die Abendstunden. Den ganzen Tag über erwarten die Besucher im Dinkelsbühler Einzelhandel exklusive Angebote, kleine Überraschungen und jede Menge Geschenkideen.

Wenn die Dämmerung einsetzt, verwandelt die wunderschön weihnachtlich beleuchtete Stadt den Spaziergang durch die Gassen in ein romantisches Highlight. Parallel dazu lädt der Weihnachtsmarkt im stimmungsvoll beleuchteten Spitalhof bis 21 Uhr zum Schlendern, Schlemmen und Verweilen ein. Dort erwartet die Gäste ab 18 Uhr ein Konzert verschiedener Ensembles der Berufsfachschule für Musik. Im Anschluss steht eine »Offene Bühne« all jenen zur Verfügung, die ein Weihnachtsgedicht oder ein Weihnachtslied vortragen möchten. Egal ob Hobbymusiker/in, musikalischer Laie oder sogar Profimusiker/in. Mit viel Spaß und guter Laune kann durch die Besucher das musikalische Programm des Dinkelsbühler Weihnachtsmarktes im Rahmen der Langen Einkaufsnacht pro aktiv mitgestaltet werden.

Für eine genussvolle Pause zwischendurch lohnt sich ein Besuch in der Dinkelsbühler Gastronomie und lädt ein zu winterlichen Spezialitäten, heißen Getränken und allerlei Leckereien. Auch für die jüngsten Besucher ist an diesem Samstag bestens gesorgt. Ein besonderes Highlight ist das Schmiedefeuer auf dem Weihnachtsmarkt: Beim Schmieden mit Kindern können kleine Nachwuchshandwerker am Nachmittag selbst den ­Hammer schwingen und erleben, wie aus heißem Eisen eigene kleine Werkstücke entstehen.

Handwerklich begabte können die Weihnachtswerkstatt am Ledermarkt aufsuchen: Im Kreativstudio »ideenreich« wird beim Adventsbasteln nach Herzenslust gemalt, geklebt und gewerkelt – perfekt für selbstgemachte Weihnachtsgeschenke. Und natürlich ist auch der Nikolaus in den Gassen und Geschäften unterwegs und hat für alle Kinder eine kleine süße Überraschung im Gepäck. Das Citymarketing Dinkelsbühl e.V. und alle teilnehmenden Unternehmen freuen sich auf einen unvergesslichen Adventssamstag voller Lichter, Begegnungen und Vorfreude auf Weihnachten!

Programm-Highlights:

Illuminierte Altstadt

Konzert der Berufsfachschule für Musik im Spitalhof

Offene Bühne

Schmiedefeuer auf dem Weihnachtsmarkt

Weihnachtswerkstatt am Ledermarkt

Besuch vom Nikolaus

Adventsshopping & Lange Einkaufsnacht, Sa. 5. Dezember, bis 21 Uhr, Innenstadt, Dinkelsbühl, citymarketing-dinkelsbuehl.de