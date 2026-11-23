Wenn sich Rothenburg ob der Tauber zum Jahresende in ein festliches Lichtermeer verwandelt, beginnt eine ganz besondere Zeit. Bis 23. Dezember 2026 lädt der traditionelle Rothenburger Reiterlesmarkt dazu ein, die romantische Altstadt von ihrer schönsten Seite zu erleben. Eingebettet in die malerische Kulisse zwischen Rathaus und St.-Jakobs-Kirche zählt er zu den reizvollsten Weihnachtsmärkten Deutschlands.

An 61 Buden rund um Marktplatz, Grünen Markt, Kirchplatz und im Lichthof des Rathauses erwarten die Besucher weihnachtliche Leckereien, Kunsthandwerk und festliche Geschenkideen. Die gesamte Altstadt erstrahlt im Advent in hellem Lichterglanz. Ein besonderer Blickfang ist das Rathaus: Jeden Abend wird im zweiten Stock ein liebevoll gestaltetes Adventsfenster geöffnet, das von Schulklassen und Jugendgruppen aus der Region gestaltet wurde. Auch das Rahmenprogramm hält besondere Erlebnisse bereit: Am 17. Dezember um 17.30 Uhr wird bei der Aktion »Hexenhaus« ein großes Lebkuchenhaus an Kinder verteilt. Am 19. Dezember erklingt um 17 Uhr Johann Sebastian Bachs »Magnificat« mit dem St.-Jakobs-Chor und dem Ansbacher Kammerorchester (18 Euro pro Person). Vom 11. bis 23. Dezember lädt zudem das »Winterglühen« als Kultur-Weihnachtsmarkt in den Burggarten ein. Am 23. Dezember um 19 Uhr heißt es im Weihnachtsgarten des Hotels Reichsküchenmeister am Kirchplatz 8 »Christmas meets Latino« mit Chico Diaz und seiner Band Salsaborrr.

Wer das Jahr stimmungsvoll ausklingen lassen möchte, sollte sich auch das Rothenburger Silvesterfunkeln vormerken. Am 31. Dezember ab 18 Uhr verwandelt sich der Marktplatz bei freiem Eintritt in einen festlich illuminierten Treffpunkt. Das Rathaus wird eindrucksvoll in Szene gesetzt, während ­Buden und Stehtische im oberen Marktplatzbereich zum Verweilen einladen. Bei einem Glas Sekt oder anderen Getränken lässt sich hier gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen. Um 22 Uhr erwartet Besucher außerdem ein Orgelkonzert in der St.-­Jakobs-Kirche. So verbindet Rothenburg winterliche Romantik, Kultur und festliche Begegnungen – vom ersten Adventszauber bis zum strahlenden Jahreswechsel.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt:

So. bis Do.: 11 bis 19 Uhr

Fr. und Sa.: 11 bis 20 Uhr

Rothenburger Reiterlesmarkt, bis Mi. 23 Dezember, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg-tourismus.de