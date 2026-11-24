Die Adventszeit in Crailsheim bietet auch in diesem Jahr zahlreiche Gelegenheiten, sich auf Weihnachten einzustimmen. Mit dem Weihnachtsmarkt, ­einem abwechslungsreichen Veranstaltungs-­programm und der Rollschuhbahn verwandelt sich die Innenstadt in einen Treffpunkt für Jung und Alt. Ab Freitag, 27. November, öffnet dann der Crailsheimer Weihnachtsmarkt seine Tore. Auf dem Marktplatz und dem Schweinemarktplatz laden Verkaufsstände mit weihnachtlichen Artikeln, Selbstgebasteltem, Dekoration und vielen ­Geschenkideen zum Bummeln ein. Dazu gibt es ­eine große Auswahl an kulinarischen Spezialitäten. An den Wochenenden sind bis zu 45 Aussteller vor Ort. Auch das Rahmenprogramm bietet eine große Vielfalt und hält für unterschiedliche Interessen ­etwas bereit. Musikalisch reicht das Angebot von den Jagdhornbläsern und dem Bezirksposaunenchor über Auftritte der Bürgerwache und der Stadtkapelle bis hin zu verschiedenen Chören und ­Musikgruppen. Beim Konzert »Der Morgenstern« zum ersten Advent treffen beispielsweise Chor- und Bläsermusik aufeinander. Am zweiten ­Adventswochenende sorgen unter anderem ein Trompetenquartett, der Bezirksposaunenchor und das Nachwuchsblasorchester der Bürgerwache für weihnachtliche Klänge. Mit der Marching Band »The Green Scouts«, der Jugendkapelle und verschiedenen Live-Bands wird das Programm zusätzlich abwechslungsreich. Auch rockige Töne kommen nicht zu kurz: Am vierten Adventswochenende stehen im Ratskeller Rock und Metal mit den Bands »Facing Fears« und »Hazard« auf dem Programm. Für ­Kinder und Familien gibt es ebenfalls einiges zu entdecken. Der Stadtjugendring hat an den Adventswochenenden wieder verschiedene Aktionen vorbereitet. Dazu gehören Weihnachtsbasteln, eine Plätzchenwerkstatt und ein Weihnachtskino. ­Außerdem gastiert das Figurentheater Prinzessin Gisela mit mehreren Vorstellungen im Arkaden-­forum. Natürlich darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen: An mehreren Sonntagen wird er über den Markt schlendern und besonders bei den jüngsten Besuchern für leuchtende Augen sorgen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Weihnachts-­café und eine X-Mas-Disco, ebenfalls vom Stadt-­jugendring organisiert. Auch die beliebten Alpakas bereichern den Weihnachtsmarkt wieder.

Ein besonderes Highlight ist zudem die Rollschuhbahn auf dem Marktplatz, die bis in den Januar ­hinein geöffnet ist. Für Shopping-Fans steht am Freitag, 4. Dezember, die XXL-Shopping-Nacht im Kalender. Bis 22 Uhr lädt die Innenstadt zum ausgiebigen Einkaufsbummel ein. Auch besinnliche Momente kommen in der Adventszeit nicht zu kurz. So gehören Andachten, Adventskonzerte und das »Adventsleuchten« mit Musik, Illumination und ­Lesungen zum Angebot.

Öffnungszeiten:

Eröffnungstag: Fr. 27. November, 18 bis 22 Uhr

Mo. bis Do.: 14 bis 20 Uhr (nur auf dem Marktplatz)

Fr. und Sa.: 12 bis 22 Uhr

So.: 12 bis 20 Uhr

Crailsheimer Weihnachtsmarkt, Fr. 27. November bis Mi. 23. Dezember, Innenstadt, Crailsheim, www.crailsheim.de/weihnachtsmarkt