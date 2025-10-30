Adventszeit in Crailsheim, 28.11. bis 14.12.25

Die Adventszeit in Crailsheim bietet Besuchern der Horaffenstadt auch in diesem Jahr wieder besondere Erlebnisse. Bereits seit Mitte Oktober lädt die traditionelle Götz-Hütte in der Lange Straße zu einem vorweihnachtlichen Hüttenbesuch mit ganz besonderem Charme ein. Egal ob in der ­rustikal gemütlich eingerichteten Hütte bei Tagessuppe und Hüttenklassikern oder beim Glühwein oder Punsch vor der Hütte, Stimmung ist ­garantiert. Dazu kommen die legendären Partys mit Live-Musik und DJs. Ab dem 28. November lädt zudem der Crailsheimer Weihnachtsmarkt ­wieder Besucherinnen und Besucher ein. Verkaufsstände mit weihnachtlichen Artikeln, Selbstgebasteltem, Deko und vielem mehr wechseln sich mit unterschiedlichen kulinarischen Köstlichkeiten ab. Neu ist der Standort: Der Weihnachtsmarkt kehrt wieder in die Crailsheimer Innenstadt zurück und findet auf dem Marktplatz und Schweinemarktplatz statt. Die Haupttage sind auch weiterhin die ersten drei Adventswochenenden, aber ­erstmals wird es auch unter der Woche einige geöffnete Stände geben. Ein weiteres Highlight ist die Rollschuhbahn auf dem Marktplatz, die auch in diesem Jahr bis in den Januar große und kleine Besucher begeistert. Die Rollschuhbahn, die vom Stadtmarketingverein Crailsheim betrieben wird, ist täglich geöffnet. Als ob dies noch nicht ausreicht für weihnachtliche Stimmung in Crailsheim, wird auch in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung die Innenstadt in einem besonderen Lichterglanz hüllen. wol

Alle Informationen zu den Veranstaltungen unter www.crailsheim.de und www.stadtmarketing-crailsheim.de