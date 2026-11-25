Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und in Metzingen sowie seinen Stadtteilen laufen die Vorbereitungen für eine stimmungsvolle Adventssaison auf Hochtouren. Mit atmosphärischen Veranstaltungen, regionalen Geschenkideen und zahlreichen Begegnungsmöglichkeiten lädt die Stadt Bürger *innen ebenso wie Gäste aus der Region dazu ein, die Vorweihnachtszeit gemeinsam zu genießen. Vom 4. bis 6. Dezember lädt das beliebte Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz wieder zum Verweilen ein. In dem liebevoll dekorierten Hüttendorf erwarten die Besucher*innen kulinarische Spezialitäten, Kunsthandwerk und eine gemütliche Adventsatmosphäre. Am 5. Dezember folgt der Weihnachtsmarkt in der Metzinger Innenstadt. Händler, Vereine und Gastronomen präsentieren ein vielfältiges Angebot und verwandeln das Herz der Stadt in einen festlichen Treffpunkt für Jung und Alt.

Ein besonderes Erlebnis bietet eine Woche später der Weihnachtsmarkt in Glems am 12. und 13. Dezember. Rund um das historische Rathaus entsteht zwischen den alten Fachwerkhäusern eine ganz besondere, urige Atmosphäre. Zu den Höhepunkten zählt das traditionelle Krippenspiel mit lebenden Tieren, welches an beiden Tagen Groß und Klein begeistert. Wer momentan auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken ist, findet in Metzingen zahlreiche regionale Geschenkideen. Dazu zählen die beliebten Metzingen-Tassen und Metzingen Produkte in verschiedenen Ausführungen, Produkte rund um die Metzinger Maultasche, Bücher über die Stadt und ihre Traditionen, die »Metzimaus« als Plüschfigur sowie der beliebte MetzinGin und der Metzinger Bio-Apfel-Wodka. Für alle Fußball-Fans gibt es zahlreiche tolle VfB-Geschenkideen. Perfekt für alle, die Metzingen lieben oder die Stadt auf genussvolle Weise neu entdecken möchten. Auch über die Advents- und Weihnachtssaison hinaus dürfen sich die Menschen in Metzingen und Umgebung auf zahlreiche Veranstaltungen freuen. Ein Highlight ist das Maultaschen Fäschdival, das 2027 bereits zum dritten Mal stattfinden wird. Vom 17. bis 18. April stehen regionale Spezialitäten, Live-Musik und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm im Mittelpunkt. Ebenfalls fest im Veranstaltungskalender etabliert hat sich das Open Air Kino in der Motorworld. Nach seiner erfolgreichen Premiere in 2025 und einem Besucherrekord im Jahr 2026 hat die Veranstaltung eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig und attraktiv das kulturelle Angebot auf urbanem Terrain in Metzingen ist. Darüber hinaus gibt es auch wieder zwei verkaufsoffene Sonntage. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Wein-Events, die Genießer *innen aus der Region und darüber hinaus nach Metzingen locken. Damit setzt die Stadt auch in den kommenden Monaten auf ein vielseitiges Veranstaltungsangebot für unterschiedliche Interessen und Altersgruppen.

Highlights in Metzingen

Fr. 4. bis So. 6. Dezember: Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz

Sa., 5. Dezember: Weihnachtsmarkt in der Metzinger Innenstadt

Sa. 12. & So., 13. Dezember: Weihnachtsmarkt in Glems

Sa. 17. April & So. 18. April: Maultaschen Fäschdival

Do. 9. bis Sa. 11. September: Open Air Kino in der Motorworld Metzingen

Infos zu allen Veranstaltungen: www.metzingen.de/events