Allmand Kunterbunt, 29.07.26

Am Mittwoch, dem 29. Juli von 11 bis 17 Uhr, wird mit »Allmand kunterbunt« das große Kinder-Jubiläumsfest geboten. Der absolute Höhepunkt auf der Bühne ist der ZDF-Quizshow-Klassiker »1, 2 oder 3«. In vier Shows um 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr fordert die Rateshow kluge Köpfe heraus, tatkräftig unterstützt vom beliebten Walk-Act Piet Flosse. Neben den Shows wartet eine spannende Spiele-Rallye mit Stationen wie einem Angelspiel, Memory und Cornhole, bei der am Ende ein kleines Geschenk auf die Teilnehmenden winkt. Sportfans können sich an der Hakro-Merlins Basketball-Wurfmaschine auspowern, während die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug vor Ort ist, bei dem die Ausrüstung direkt ausprobiert werden kann.

Mi. 29. Juli, 11 bis 17 Uhr, Allmand, Öhringen, oehringen.de