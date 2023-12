Alpaka Schau Süd: Die ganze Welt der Alpakas

Auf der Alpaka Schau Süd am 17. und 18. Februar 2024 in der Arena Hohenlohe in Ilshofen tritt der Besucher täglich von 11 bis 16 Uhr mit über 300 Alpakas in unmittelbaren Kontakt und erlebt dabei die ganze Welt der Alpakas, voller Magie, die diese Tiere ausstrahlen. Zahlreiche Verkaufsstände präsentieren edle Wollprodukte von Alpakas wie Pullis, Jacken, modischen Accessoires, Betten, Kosmetik aus Alpaka Keratin, aber auch Kunstgewerbe, das alles käuflich zu erwerben ist und zu einem bunten Bummel über den breitgefächerten Markt einlädt. Anschließend kann im Arena Restaurant nach Herzenslust gutbürgerlich gegessen und getrunken werden. Filme und eine tägliche Erlebnisführung über die Alpaka Schau Süd zeigen tiefe Einblicke in das Leben der Alpakas. Ein großes Kinder- und Familienprogramm mit kostenlosen Kamelreiten an beiden Tagen, Kettcarfahren, Kinderschminken, Basteln von edlen Schmuckstücken für groß und klein, einem Gewinnspiel mit wertvollen Preisen und vielem mehr sorgt für ein unvergessliches Wochenende unter Alpakas. Ein Besuch, der sich garantiert lohnt!

Steckbrief Alpakas: Alpakas sind Kleinkamele, ihre ursprüngliche Heimat ist der Altiplano in Südamerika. Heute werden Alpakas auf der ganzen Welt gehalten und gezüchtet. Alpakas fressen Gras und Heu, bekommen einmal im Jahr ein Junges und werden jedes Jahr Anfang Mai geschoren. Sie liefern die beste Naturwolle aller Tierfasern. Diese zeichnet sich aus als extrem weich und atmungsaktiv und kommt in über 20 verschiedenen Farben vor.

Sa. 17. und So. 18. Februar, Arena Hohenlohe, Ilshofen, 11 bis 16 Uhr, www.alpaka-schau.de