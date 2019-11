Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen

Adventsdüfte in der Fachwerkstatt

Einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands öffnet auch in diesem Jahr an den ersten drei Adventwochenenden seine Pforten.

In der historischen Kulisse der Fachwerkstatt stehen bei romantischem Ambiente, Tannengrün und verführerischen Adventsdüften wieder über 100 Verkaufsstände, die von Handarbeiten und Weihnachtsschmuck bis hin zu einer breiten Auswahl an leckeren Köstlichkeiten eine ordentliche Portion weihnachtliche Vorfreude in die hell erleuchtete Fachwerkstatt bringen.

Krippenausstellung, Spiel- und Puppentheater sowie der Besuch von Nikolaus und Christkind sorgt auch bei den kleinen Besuchern für eine festliche Einstimmung auf die heiß ersehnte Bescherung.

Wenn schließlich die Weihnachtschoräle der Turmbläser vom Rathausbalkon erklingen und besinnliche Konzerte in den Kirchen stattfinden weiß jeder: jetzt beginnt die dunkle, kalte aber auch besinnliche Jahreszeit mit der Familie.

Altdeutscher Weihnachtsmarkt, 6.12. bis 8.12. und 13.12. bis 15.12., Bad Wimpfen , www.badwimpfen.de