Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen

Über 100 Beschicker aus den Bereichen Kunsthandwerk & Kulinarik sowie die ortsansässigen Geschäfte präsentieren an den ersten drei Adventswochenenden in der wunderschönen Kulisse der staufischen Burganlage ihre Arbeiten und Spezialitäten. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich neben altbewährten Ständen mit Käsespätzle, Räucherwerk, Crêpes, Schaffellprodukten, Wärmekissen und vielen weiteren auch auf einige neue Angebote freuen. Handmade wird dabei auch in diesem Jahr wieder großgeschrieben. Auch das Genießerdorf im Wormser Hof öffnet wieder seine Tore für alle Feinschmecker. Das Erlebnis Weihnachtsmarkt wird abgerundet durch ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm für Groß und Klein, darunter die Adventskonzerte des Gesangvereins Concordia Bad Wimpfen 1868 e.V.

An den ersten drei Adventswochenenden, Fr. 12 bis 21: 30 Uhr

Sa. 11 bis 21:30 Uhr, So. 11:30 bis 20 Uhr, historische Altstadt

Bad Wimpfen, www.badwimpfen,de