Anglerfest Enslingen, 16.08.26

Feinste Forellen und Feststimmung: Am 16. August lädt der Angel-­verein FGH Untermünkheim e.V. zum Anglerfest ein. Geboten wird ein geselliger Tag mit leckerem Essen, Musik und guter Laune an der ­Anglerhütte in der Talstraße 28 in Untermünkheim-Enslingen. Um 11 Uhr geht es mit einem Frühschoppen los, auch eine Hüpfburg für die Kinder wird aufgebaut. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, für die musikalische Untermalung sorgt der Musikverein Untermünkheim. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Die Feierlichkeiten dauern bis 18 Uhr. Die Speisen können auch mitgenommen werden solange der Vorrat reicht.

So. 16. August, 11 bis 18 Uhr, Anglerhütte in der Talstraße, Untermünkheim-Enslingen, fhg-untermuenkheim.de