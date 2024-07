Das außergewöhnliche Fantasy-Festival »Annotopia« verwandelt den Park des Residenzschlosses in Bad Mergentheim zum vierten Mal in eine schräge Welt voller Magie und Herzlichkeit. Vom 16. bis 18. August (Freitag bis Sonntag) lädt der zeitreisende Professor Abraxo seine Begegnungen aus Raum und Zeit sowie alle neugierigen Besucherinnen und Besucher von klein bis groß in eine fantastische Welt. Keine Konventionen oder Schranken, kein richtig oder falsch: Hunderte Mitwirkende aus ganz Europa werden Schlosspark sowie Schlosshöfe in eine bunte, kuriose Abenteuer-Welt verwandeln. Das Event und seine Figuren sind ein bisschen verrückt und teilweise bizarr, sie sind aber vor allem eines: sehr herzlich. Bei Annotopia treffen Besucherinnen und Besucher urzeitliche Dinosaurier, futuristisch-fiktionäre Star-Wars-Helden, Orks, ­Feen, Elfen, Zwerge und Wikinger, Piraten. Zu sehen sein werden spannende Inszenierungen aus Entertainment und Schauspiel, Zauberei und Jonglage, Feuerartistik, Magie und Akrobatik. Darüber hinaus gibt es viel Livemusik auf den Bühnen sowie spektakuläre Fahrzeuge. Mit Shows, Interaktionen, Markttreiben, Artistik, kulinarischen Spezialitäten und vielem mehr wird das Publikum unterhalten, bespaßt und verwöhnt. So kann man für einige Stunden abtauchen in eine andere Welt, weit ab von den irdischen Problemen dieser Zeit. Caesar und seine römische Legion (Italien) sind wieder dabei inklusive ihrer Legionärsausbildung für Nachwuchskräfte zur Zivilisation der germanischen Barbaren. Außerdem gibt’s Cosplay, Streetbirds, Star-Wars, Ritter, eine Meerjungfrau, Kleopatra, den Drehorgerlspieler, ein Mäuseroulette, das große Endzeitlager, ein römisches Dampfbad und vieles mehr. Für Musik sorgen am Samstag und Sonntag neben »Alienare« und »V2A« auch die Sambagruppe »Aipalé«. Am Samstag tritt außerdem die Country- und Americana-Band »Smokestack Lightnin« auf.

Highlights:

Fangdorn, der letzte noch -lebende Drache der Welt: Er ist mit 10 Metern Länge und fast 3 Metern Höhe ein imposantes, voll autarkes und sich natürlich bewegendes, kinetisches Kunstobjekt.

Güstaf & Smoky 41: Ein geheimnisvoller neuer Walk-Act ist unterwegs!

Atomic Circus: Der erste und einzige postapokalyptische -Zirkus bietet zwei Mal am Tag -eine kuriose Show.

Öffnungszeiten:

Freitag: 18 bis 23 Uhr, Samstag: 11 bis 23 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr.

Annotopia, Fr. 16. bis So. 18. August, Park des Residenzschlosses, Bad Mergentheim

www.annotopia.eu