Ansbacher Rokoko 2026: Marktgeflüster in der Altstadt, 20.06. und 18.07.26

Auch in diesem Jahr ­erwartete die Besucher der mittelfränkischen Regierungshauptstadt Ansbach eine rauschende ­Sinnesreise zurück in die Epoche des »Wilden Markgrafen«. Nach den Feierlichtkeiten zum 75-jährigen Jubiläum der Rokoko-Festspiele wird das Ansbacher Rokoko 2026 mit einer neuen Veranstaltungsreihe gefeiert: »Marktgeflüster in der Altstadt«.

Da erklingen Jagdhörner, da tönen die Hoftrompeter: Ein Hauch von Puder und Parfum zieht durch die Luft. Ein vergangenes Jahrhundert flaniert zur Marktzeit durch die barocke Altstadt. Es wird getanzt, getuschelt und Besorgungen eingetrieben. Der Hofstaat schaut auch nach dem Rechten. Er lässt sich von Fechtern die neueste Mode der Fechtkunst vorführen, betrachtet die Soldaterie mit strengem Blicke und zieht sich an die festliche geschmückte Tafel zurück, während die voll gepackte Postkutsche durch die Gassen zieht. Ein einzigartiger Pläsier unter freiem Himmel.

Expand Foto: Zeynel Dönmez

Die Veranstaltung ist als Wandelveranstaltung ­konzipiert, die Besucher schlendern in ihrem ­Tempo durch die Ansbacher Altstadt und ent-­decken an verschiedenen Plätzen Darbietungen. Dazu gehören u.a. Tanzvorführungen, Fecht-­Einlagen, Auftritte der Jagdhornbläser und Hoftrompeter, Auftritte von Zauberern und ­Stelzenläufern. Jeweils um 11 wird eine Führung durch den Markgräflichen Bibliotheksbestand ­geboten. Die historische Postkutsche fährt in der Neustadt 3 ab.

So kann man auch in diesem Jahr den Rokoko-Flair in Ansbach erleben – auch wenn die Rokoko-Festspiele, die inzwischen in die Bayernliste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden, erst wieder im nächsten Jahr vom 2. bis 4. Juli 2027 stattfinden.

Veranstaltungsorte: In der Ansbacher Altstadt (Johann-Sebastian-Bach-Platz, Uzstraße, Neustadt, Herrieder Tor).

Staatliche Bibliothek (Reitbahn 5): Führungen durch den Markgräflichen Bibliotheksbestand um 11 Uhr.

Ansbacher Rokoko 2026: Marktgeflüster in der Altstadt, Sa. 20. Juni und 18. Juli, jeweils 10 bis 14 Uhr, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de