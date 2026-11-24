Der Ansbacher Weihnachtsmarkt lädt 2026 wieder auf den Martin-Luther- und den Montgelasplatz ein. Ebenfalls mit einbezogen wird dieses Jahr, nach einer erfolgreiche Premiere im Vorjahr, der Platz »An die Riviera«. Dort dürfen sich Familien auf die Kinderweihnacht mit der lebenden Krippe und ­einem Fahrgeschäft freuen. »Wie in den Vorjahren bietet der Ansbacher Weihnachtsmarkt wieder eine wunderbare Mischung von Kulinarischem und Kunsthandwerk an, gerade die Flexibude bietet dank zahlreicher Anbieter ein wunderbar abwechslungsreiches Angebot. Zudem ist unser Weihnachtsmarkt in der Adventszeit ein beliebter Anlaufpunkt um Familie und Freunde zu treffen«, freut sich Oberbürgermeister Thomas Deffner auf die Vorweihnachtszeit. Nadja Wilhelm, Leiterin des städtischen Referats für Kultur und Tourismus, ergänzt: »Gerade die Verbindung mit unseren hochwertigen ­Traditionsangeboten macht die Adventszeit in Ansbach besonders: das herausragende Konzertprogramm in den Innenstadtkirchen, die liebevoll ­gestaltete Handwerkerkrippe und die Weihnachtsausstellung im Stadthaus sind wichtige Besuchermagnete.« Ein Highlight ist die »Ansbacher Schmiedeweihnacht« vom 4. bis 6. Dezember. Hier können die Besucherinnen und Besucher traditionelles Schmiedehandwerk in Aktion im Museumshof erleben. Zusätzlich haben die Geschäfte bei der »Langen Einkaufsnacht« am 5. Dezember bis 22 Uhr geöffnet. Die Fränkische Handwerkerkrippe, die seit letztem Jahr fest im Rathaus untergebracht ist, zeigt bis zum 23. Dezember fränkisches Dorfleben um 1900 liebevoll im Maßstab 1:10.

bis Mi. 23. Dezember, Ansbach, www.ansbach.de