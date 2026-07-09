Audi Forum Neckarsulm: Ein Samstag für die ganze Familie

Am Samstag, 18. Juli lädt das Audi Forum Neckarsulm von 10 bis 14 Uhr zu einem sportlichen Mitmachtag ein. Ein besonderer Höhepunkt ist das Finale des „Radio Ton Kids Cup“. Am Nachmittag gibt es ein interaktives Kinderkonzert mit dem kleinen Roboter ADUI.

Im Mittelpunkt des Tages steht neben zahlreichen Mitmachaktionen das Finale des „Radio Ton Kids Cup“, der in den vergangenen Wochen in den Schulen der Region stattgefunden hat. Die Teilnehmenden absolvierten dabei einen Laufparcours mit der besonderen Herausforderung, die Strecke möglichst genau in 10.000 Sekunden zu durchlaufen. Neben der Preisverleihung für die besten Schulklassen um 12 Uhr gibt es beim Audi Aktiv-Tag einen zweiten Parcours, bei dem sich sowohl Kinder als auch Erwachsene beweisen können. Die besten Läufe werden prämiert.

Auf der Piazza vor dem Forum motivieren eine Hüpfburg, ein Go-Kart Parcours und zahlreiche Mitmachstationen zum Aktivwerden. In der Forumsellipse gibt es eine Kreativ-Station zum Bau eines Elektroautos sowie verschiedene Malangebote. Am selben Tag startet außerdem die neue Sonderausstellung „Design Legenden“ von Audi Tradition mit Konzeptfahrzeugen aus fünf Jahrzehnten. Zu sehen gibt es im ganzen Forum aktuelle Serienmodelle und als besonderer Blickfang das Formel-1-Showcar.

Für die passende Stärkung zwischendurch sorgt ein abwechslungsreiches Catering-Angebot.

Ein weiteres Highlight bietet der Nachmittag mit „ADUI und der Geschichtenzauber“ – einem interaktiven Kinderkonzert um 15 Uhr, in dem der kleine Roboter ADUI gemeinsam mit der Audi Bläserphilharmonie und dem Publikum durch bekannte Geschichten und Märchen reist. Beim Konzert lernen die jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, Musik in einem altersgerechten und zugänglichen Rahmen kennen. Ziel des Formats ist es, Kinder spielerisch an musikalische Themen heranzuführen und ihr Interesse für Klänge, Rhythmen und Instrumente zu wecken. Dabei steht nicht das reine Zuhören im Vordergrund, sondern das bewusste Wahrnehmen und Verstehen von Musik.

Begleitet wird die Musik von einer kindgerechten Moderation, die durch das Konzert führt, Zusammenhänge erläutert und gezielt auf das musikalische Geschehen eingeht. Das junge Publikum erfährt, welche Aufgaben die einzelnen Instrumente übernehmen und wie sie gemeinsam eine Geschichte erzählen können.

Das Konzert ist als interaktives Erlebnis konzipiert. Dadurch entsteht ein lebendiger Austausch zwischen Bühne und Gästen, der Neugier weckt und das gemeinsame Musikerlebnis stärkt.

Das Kinderkonzert ist für Kinder ab sechs Jahren empfohlen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16 Euro und für Kinder 12 Euro. Tickets gibt es im Audi Forum Neckarsulm (Tel.: 07132 3170110) und unter AUDI AG | 2026 Neckarsulm: Kinderkonzert ADUI und der Geschichtenzauber.