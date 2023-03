Backnanger Open Airs

Gleich mit mehreren ganz verschiedenen Open Air- Veranstaltungen wartet Backnang diesen Sommer auf: Den Auftakt macht das classic-ope(r)n-air am 17. Juni. Dann nehmen ein großes Orchester und Opernsängerinnen und -sänger Platz auf einer Bühne auf dem historischen Marktplatzplatz und während es draußen langsam dunkel wird,verzaubern sie das Publikum mit Arien und mehr. Ein Opernabend in ganz besonderer Atmosphäre; dieses Jahr in der 25. Jubiläumsedition!

Kurz darauf folgt das populäre Backnanger Straßenfest. »Koi Zeit – Stroßafescht!« heißt es, wenn die historische Innenstadt vom 23. bis 26. Juni bei Tag und Nacht schon zum 51. Mal zum Zentrum des Lebens wird. Die Straßen und Gassen der Murr-Metropole verwandeln sich in eine riesige Festmeile und locken tausende Gäste in die Altstadt. Kulinarische Angebote aus der Region und aus den Partnerstädten erwarten die Besucherinnen und Besucher genauso, wie ein vielfältiges Musik- und Vereinsprogramm. Auf insgesamt sechs Bühnen wird der bunte Mix von traditioneller Blasmusik über Schlager, Rock & Pop bis Elektro angeboten.

Dass Backnang mit dem Quartier Backnang West ein Projekt der Internationalen Bauausstellung IBA’27 ist, hat mehrere lokale Künstlerinnen und Künstler dazu inspiriert, sich mit der Backnanger Industrie- und Baugeschichte sowie heimischen Baumaterialien auseinanderzusetzen. So werden vom 2. bis 30. Juli großformatige Drucke von Barbara Kastin in der Stadt zu sehen sein, die ihre Bearbeitungen von Fotos von Industriegebäuden zeigen. Und vom 17. bis 28. Juli kann man bei einem von Norbert Kempf geleiteten Bildhauersymposium dabei zuschauen, wie Kunstwerke aus Muschelkalk entstehen. Abends lädt das Bandhaus Theater Backnang auf das Gelände einer alten Industriehalle und spielt dort unter anderem »Romeo und Julia«.

Vom 20. bis 22. Juli schließlich findet im pittoresken Markgrafenhof ein Open Air statt, das der Heimat– und Kunstverein gemeinsam mit dem kulturgut – Kultur auf dem Hofgut Hagenbach e.V. initiiert hat. Hier wird es in kleinem, feinen Rahmen Literatur und Jazz geben.

Open Air Sommer Backnang

Sa. 17. Juni bis So. 30. Juli,

Innenstadt, Backnang,

alle Infos und Termine:

backnanger-buergerhaus.de,

backnanger-strassenfest.de,

www.backnang.de