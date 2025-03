Backnanger Tulpenfrühling, 06.04.

Traumhafte Tulpen – die ganze Innenstadt blüht und lädt zum Verweilen ein. Wer den Frühling mit einem bunten, verkaufsoffenen Sonntag einstimmen lassen und vor einer frühlingshaften Tulpen-Kulisse einkaufen möchte, darf den Backnanger Tulpenfrühling am 6. April nicht verpassen. Die Backnanger Frühlingsblume schmückt mit ihrer Farbpracht die ganze Innenstadt. Gefüllte Beete mit verschiedensten Tulpenarten lassen in der Stadt Frühlingsstimmung aufkommen und leiten die freundliche Jahreszeit ein. Auch in diesem Jahr begeistern die Besucher wieder die beliebten Holztulpen am Gänsebrunnen. Zudem wird es in diesem Jahr zwei einladende Fotospots geben, an denen unvergessliche Erinnerungsfotos zwischen bunten Tulpenbeeten und einer beeindruckenden Tulpenwand aufgenommen werden können. Die großen Tulpenbeete am Marktplatz und im Biegel voller Tulpen mit so fantasievollen Namen wie »Calgary Flames«, »Markaska«, »Yellow Flight«, »Pretty Princess« oder »Sunset Tropical« lassen kleine Besucherinnen und Besucher staunen und die Großen dürfen sich an so viel frühlingshafter Pracht erfreuen. Anfassen, ausprobieren, sich beraten lassen, etwas Neues entdecken, sich inspirieren lassen, spontan etwas Schönes zum Mitnehmen finden – das alles ist möglich beim Tulpenfrühling. Leckeres Essen, sich verwöhnen lassen und die Zeit an diesem bunten Sonntag genießen. An dem verkaufsoffenen Sonntag bietet der Einzelhandel, das Kunsthandwerk, die Gastronomie sowie Marktbeschickerinnen und -beschicker attraktive und frühlingshafte Angebote für Gäste aus nah und fern. Ein umfangreiches Kinder- und Bühnenprogramm lädt alle Besucherinnen und Besucher zum Entdecken, Mitmachen und Spaß haben ein.

Backnanger Tulpenfrühling, So. 6. April, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Backnang, alle Infos: stadtmarketing-backnang.de