Bad Friedrichshaller Schacht-See-Fest (12. bis 14.7.25)

Unterhaltung für jede Altersgruppe und die tolle Natur-Atmosphäre rund um den Schachtsee und am Kocherwald machen das Fest zu einem Highlight in der Region. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm von Samstag bis Montag lädt zum Mitmachen, Flanieren und Genießen ein. Eine schöne Illumination rund um den See lädt zu einem Rundgang ein. Die Abende stehen ganz im Zeichen von Geselligkeit und musikalischen Genüssen, denn auf zwei Bühnen und am Sandstrand bieten Live-Bands beste Unterhaltung. Die Hütten und Zelte der Vereine stehen rund um den See und laden zu einem »Rundgang der Genüsse« ein, denn kulinarisch haben die Vereine wieder einiges zu bieten. Auftakt zum Schacht-See-Fest ist die Beachparty am Freitag, 11. Juli. Als besonderes Highlight findet am Schacht-See-Fest Montag von 14:30 bis 18 Uhr der »Kindertag am Schachtsee« statt.

Sa. 12. bis Mo. 14. Juli (Beachparty am Fr. 11. Juli), Schachtsee, Bad Friedrichshall, www.friedrichshall.de/schachtseefest