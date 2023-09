Bad Mergentheimer Wildwochen

Ob Ausstellungen, kleine Feste, Wanderungen, Messe, Konzert, Wein-Ausschank oder Koch-Workshop: In der ganzen Stadt und darüber hinaus dreht sich alles um Natur, Genuss und Regionalität. Eingebettet in die zauberhafte Landschaft des Lieblichen Taubertals lädt Bad Mergentheim in der herbstlichen Jahreszeit traditionell dazu ein, köstliche Wildgerichte zu genießen.

Auch diesmal kommt bei den teilnehmenden Betrieben Wild in allen Variationen auf den Tisch . Von Hirschgulasch über Wildschweinschinken bis hin zu zarten Rehmedaillons warten kulinarische Höhepunkte auf die Gäste. Bad Mergentheim hatte schon immer ein großes Wild-Angebot in der heimischen Gastronomie. Seit 2017 wird dieses in den gemeinsamen Aktionswochen unter dem Motto »Wild auf Regionales« vermarktet und von einem Veranstaltungsprogramm flankiert. Das fällt im Jahr 2023 so groß aus wie noch nie. Hier eine Auswahl: Von Samstag, 7. Oktober, bis zum Ende der Wildwochen zeigt die Kreisjägervereinigung eine Ausstellung mit dem Titel »Wilde Lebensräume und 100 Jahre Kreisjägervereinigung Mergentheim e.V.« im Kulturforum auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz. Gleich am ersten Samstag und Sonntag der Wildwochen (7. und 8. Oktober) lädt die Brennerei Herz zu ihrem Apfelfest in der Buchener Straße 30 ein. Das Fest findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr statt. Auch die Naturschutzgruppe Taubergrund ist bei den Wildwochen mit dabei und bietet am Freitag, 20. Oktober, eine Pilz-Exkursion in einem Waldstück bei Harthausen an. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zum Gelände der Firma Wittenstein. Interessierte sollten sich bis Montag, 16. Oktober, per E-Mail anmelden unter: m.schmid@naturschutz-taubergrund.de.

Eine Kombination aus Kulinarik, Kneipennacht und Nightshopping bietet die »Markelsheimer Genießernacht« am Samstag, 4. November. Von 18 bis 24 Uhr kann man den reizvollen Weinort in besonderer Atmosphäre entdecken und leckere Speisen und feine Weine kosten. Die städtische Wirtschaftsförderung lässt pünktlich zu den Wildwochen eine Aktion wieder aufleben, die bereits im vergangenen Herbst und zuletzt in diesem Frühjahr sehr gut ankam: den Weinausschank auf dem Deutschordenplatz, diesmal unter dem Motto »Wild auf Wein«. Dieser findet wieder an fünf Samstagen von 11 bis gegen 17 Uhr statt und lockt zu atmosphärischen Genuss-Momenten in die Innenstadt. Die Termine sind: 7. Oktober, 14. Oktober, 21. Oktober, 28. Oktober und 11. November. Die Weinstände werden betreut vom Winzerhof Wille oder den Markelsheimer Weingärtnern. Alle Informationen rund um die Wildwochen bündelt auch ein Flyer, der an vielen Stellen im Stadtgebiet sowie in der Tourist Information und digital erhältlich ist.

Bad Mergentheimer Wildwochen, Fr. 6. Oktober bis So. 12. November

Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de