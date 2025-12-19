Bad Rappenauer Glühweindorf (9.1. bis 1.2.26)

Zu Beginn des neuen Jahres findet auf dem Zeitwaldgelände im Salinenpark wieder das beliebte Bad Rappenauer Glühweindorf statt. An rustikalen Ständen gibt es über dreißig herrlich duftende Glühweinspezialitäten, z.B. die Sorten »Apfel-Zimt«, »Hexenpunsch«, »Granatapfel« und »heiße Verführung«. Wärmende Schwedenfeuer und stimmungsvolle Lichterkegel schaffen eine einzigartige Atmosphäre. An allen Veranstaltungstagen gibt es einen Krämermarkt mit gut einem Dutzend attraktiven Ständen, die von schicken Handtaschen über handwerkliche Kunstarbeiten, Fellprodukte, italienische Mode bis hin zu edlen Käsespezialitäten alles bieten.

Fr. 9. Januar bis So. 1. Februar, Zeitwald, Bad Rappenau

www.badrappenau.de