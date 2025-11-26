Bad Wimpfen: Weihnachten in Deutschlands schönster Altstadt (28.11. bis 14.12.25)

Die jüngst mit dem Travebook Award ausgezeichnete Stadt Bad Wimpfen lädt ein, ­Deutschlands schönste Altstadt im Weihnachtszauberzu ­erleben – mit Weihnachtsmarkt, Stadtführungen und zahlreichen Möglichkeiten zum ­Bummeln und genießen.

Wenn sich der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln über die festlich geschmückten Fachwerkgassen legt, zeigt sich Bad Wimpfen von seiner zauberhaft winterlichen Seite. Kein Wunder, dass die Stadt gerade mit dem Travelbook Award 2025 als »Deutschlands schönste Altstadt« ausgezeichnet wurde! Während des traditionsreichen Altdeutschen Weihnachtsmarktes laden verschiedene öffentliche Stadtführungen dazu ein, die romantische Altstadt von einer ganz besonderen Seite zu entdecken – zum Beispiel bei »Es weihnachtet sehr«. Bei dieser Führung zu Tradition und Brauchtum kann man Adventszauber zwischen Geschichte und Genuss erleben und spannenden Geschichten über alte Weihnachtsbräuche, den Ursprung des Adventskranzes, der Weihnachtsbäckerei und dem traditionellen Baumschmuck lauschen. Persönliche Erinnerungen und ein wohliger Schluck Kräuterlikör in der warmen Adventsstube machen den Rundgang zum stimmungsvollen Erlebnis.

»Hört ihr Leut’ und lasst euch sagen…« – hier begleitet man den Nachtwächter auf seinem abendlichen Rundgang durch die im Lichterglanz erstrahlende Altstadt. Zwischen Fachwerk und Kerzenschein erzählt er humorvolle Geschichten aus der Zeit ohne Strom und Smartphone. Auf der klassischen Stadtführung wird die preisgekrönte Altstadt mit ihren Türmen, Gassen und Fachwerkjuwelen erkundet – ein Spaziergang durch 1300 Jahre Geschichte. Und bei der musikalischen Stadtführung erklingen an romantischen Plätzen festliche Melodien auf historischen Instrumenten. Stadtgeschichte trifft Musikgeschichte – ein Erlebnis für Augen und Ohren!

Das Online-Reisemagazin Travelbook beschreibt Bad Wimpfen als Geheimtipp und eine Stadt, die »jeder besuchen sollte, der ein Faible für alte Fachwerkhäuser und romantische Gassen hat.« Weihnachten in Deutschlands schönster Altstadt – das sollte man nicht verpassen.

Altdeutscher Weihnachtsmarkt

Fr. 28. bis So. 30. November

Fr. 5. bis So. 7. Dezember

Fr. 12. bis So. 14. Dezember

Freitags: 11:30 – 21:30 Uhr

Samstags: 11:30 – 21:30 Uhr

Sonntags: 11:30 – 20:00 Uhr

www.badwimpfen.de