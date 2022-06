Bad Wimpfener Talmarkt 2022 (29.6. bis 5.7.): Fest mit langer Tradition

Der Bad Wimpfener Talmarkt, einer der ältesten Märkte in der Bundesrepublik, wird in diesem Jahr zum 1057. Mal gefeiert. Sieben Tage lang gibt es Vergnügen pur mit Riesenrad, Big-Spin, Feuer & Eis, XXL Höhenrausch, Belustigungsgeschäfte, ­Geschäfte für Kinder, ­Zuckerwatte, Mandeln, ­Festbier, Bratwürste, Ochs am Spieß und mit allem was zu einem Fest für die ­gesamte Familie gehört.

Die Gäste erwartet altbekannte wie neue, aufregende Fahrgeschäfte, zum Beispiel das Riesenrad White Star, der ultimative Überkopfspaß Flip Fly, Big Spin, Pirates Adventure und natürlich der Klassiker auf dem Talmarkt: Feuer & Eis. In dem von der Metzgerei Gollerthan geführten Biergarten finden mehr als 1200 Besucher Platz. Die Besucher erwartet eine gemütliche Biergartenatmosphäre und musikalische Unterhaltung. Regionale und bayerische Spezialitäten sorgen für das leibliche Wohl. Auch dieses Jahr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte: Los geht‘s mit den Steinsberger Musikanten. Mit Rock Klassikern der 80/90 Jahre, sowie den Top Chart Breakern ergänzt mit zeitgemäßen Stimmungskrachern aus dem traditionellen und Partyschlagerbereich wird jede Altersgruppe erreicht. Ebenfalls am Start ist die SROF Revival Band, für die es eine »Herzensangelegenheit« ist, auf dem Wimpfener Talmarkt ein »Heimspiel« zu absolvieren. Für Stimmung im Biergarten Gollerthan werden auf dem Talmarkt außerdem Gipfelgaudi, Crazy Zoo, die Kraichgau Bengel und Sicherheitshalbe sorgen. Das große Finale läutet schließlich die süddeutsch/fränkische Top Partyband Happyness Voice ein.

Sehenswert ist neben all den vielen Attraktionen und Fahrgeschäften der bekannte Krämermarkt, der mit über 90 ­Beschickern zum Flanieren, Einkaufen und Handeln einlädt.

Bad Wimpfener Talmarkt

Mi. 29. Juni bis Di. 5. Juli

Festplatz Corneliastraße

www.badwimpfen.de

Programm

Mi. 29. Juni

17.30 Uhr Eröffnungsfestzug

18 Uhr Andacht in der Klosterkirche

18.30 Uhr Fassanstich im Biergarten Gollerthan, anschließend ­Unterhaltung mit den ­Steinsberger Musikanten

Do. 30. Juni

18 Uhr Gipfelgaudi im Biergarten Gollerthan

Fr. 1. Juli

19 Uhr Supersound mit SROF Revival Band im Biergarten Gollerthan

22.30 Uhr Italienisches Feuerwerk

Sa. 2. Juli

19 Uhr Crazy Zoo im Biergarten Gollerthan

So. 3. Juli

12 Uhr Kraichgau Bengel im Biergarten Gollerthan

Mo. 4. Juli

11 Uhr Hammelessen auf dem Lindenplatz vor der Klosterkirche

19 Uhr Sicherheitshalbe im Biergarten Gollerthan

Di. 5. Juli

bis 19 Uhr Kinder- und Familientag

19 Uhr Großes Finale mit Happyness Voice im Biergarten Gollerthan

22.30 Uhr Musik-Synchron-Feuerwerk