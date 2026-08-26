Barbarossa hält Einzug in Schwäbisch Gmünd, 27.09.26

Eine Reise ins Mittelalter erwartet die Besucherinnen und Besucher beim großen Festumzug »Barbarossa hält Einzug« in Schwäbisch Gmünd. Veranstaltet vom Staufersaga Verein, zieht Kaiser Friedrich Barbarossa mit seinem Gefolge auf den Johannisplatz ein. Rund 150 Mitwirkende lassen die Geschichte lebendig werden: Prächtige Gewänder, das Herrschergeschlecht zu Pferd, historische Zünfte, eine festliche Prunktafel sowie Ritterschläge, Schwertkämpfe, Musik und Tanz sorgen für eine eindrucksvolle Atmosphäre. Der aufwendig gestaltete Umzug entführt das Publikum in die Welt des Mittelalters und bietet ein abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze Familie.

Barbarossa hält Einzug in Schwäbisch Gmünd, So. 27. September, 13 bis 17 Uhr, Johannisplatz, Schwäbisch Gmünd, staufersaga.de