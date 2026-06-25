Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt (10. bis 13.7.26)

Es ist die Kombination aus Jahrmarkt, Händlermeile, Party-Biergarten, traditioneller Tierschau und Reitsport, das dem Markt ein besonderes Flair verleiht. Traditionell wird der Pferdemarkt am Freitagabend mit einem Bieranstich und musikalischen Darbietungen eröffnet. Beim Reit- und Springturnier wird Reitsport auf höchstem Niveau geboten. Höhepunkte sind hier das hochklassige Springen»„Großer Preis der Stadt Oberzent« und eine Barriere Springprüfung Kl. S* am Samstagabend. Am Montag ist es dann soweit: Hessens größte Zuchtviehschau begeistert die Zuschauer mit rund 400 aufgetriebenen Tieren verschiedener Rassen, wie Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen, Alpakas und vieles mehr.

Fr. 10. bis Mo. 13. Juli, Festgelände, Beerfelden/Oberzent

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