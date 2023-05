Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt

Es ist die Kombination aus Jahrmarkt, Party, traditioneller Tierschau und Reitsport, das dem Markt immer wieder ein besonderes Flair verleiht. Traditionell wird der jetzt schon 121. Beerfelder Pferdemarkt am Freitagabend, 7. Juli mit dem Bieranstich und musikalischen Darbietungen offiziell eröffnet. Vorher startet das große Marktspektakel am Freitagnachmittag mit einem abwechslungsreichen Spielefest für Kinder, verbunden mit vergünstigten Eintrittspreisen bei den Fahrgeschäften. Beim Reit- und Springturnier vom 7. bis 9. Juli wird Reitsport auf höchstem Niveau geboten. Höhepunkte sind hier das Mächtigkeitsspringen der Klasse S oder das hochklassige Springen »Großer Preis der Stadt Oberzent«.

Nicht fehlen darf natürlich ein unterhaltsames Musik- und Showprogramm in verschiedenen Locations. Außerdem präsentieren einheimische Gewerbetreibenden ihre vielseitigen Angebote im Freigelände sowie in der Oberzent Expo in der Oberzenthalle. Der Vergnügungspark bietet wieder viele Highlights und der Händlermarkt eine Vielzahl von Ständen mit breitem Angebot. Am Montag, 10. Juli ist es dann soweit, wenn die namensgebende Zuchtviehschau, die größte ihrer Art in Hessen, die Zuschauer mit um die 400 aufgetriebenen Tieren verschiedener Rassen begeistert.

Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt, Fr. 7. bis So. 10. Juli, Innenstadt, Oberzent

Alle Infos rund um das bunte Traditionsfest gibt es unter www.beerfelder-pferdemarkt.de oder unter Tel. 06068/7590900