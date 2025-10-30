Bezaubernder Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl, 24.11. bis 22.12.25

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und die Tage kürzer werden, lockt der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt im Spitalhof mit allem, was der Gaumen an vorweihnachtlichen Genüssen begehrt: Glühwein, Bratwurst und duftende Lebkuchen, dazu fürs Herz die typischen Weihnachts- und Geschenkartikel wie Spielzeug, Gewürze und Christbaumschmuck. Der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt zählt zu einem der schönsten Märkte entlang der Romantischen Straße: Unter dem Motto »Ihr Kinderlein kommet« sind Gäste in den idyllischen Innenhof des Heiliggeistspitals eingeladen. Die Stadt erinnert damit an ihren einst berühmten Sohn Christoph von Schmid, der den Text zu »Ihr Kinderlein kommet« verfasste. Zeitgleich zum Weihnachtsmarkt findet im Konzertsaal im Spitalhof ein Kunsthandwerkermarkt statt. Wer das besondere Geschenk sucht, wird hier bestimmt fündig.

Mo. 24. November bis Mo. 22. Dezember, Historischer Spitalhof, Dinkelsbühl, www.dinkelsbuehl.de