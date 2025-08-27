BIKELÄND Festival in Eberbach (19. bis 21.9.25)

Am Wochenende 19. - 21. September dreht sich am Neckarlauer in Eberbach alles um das BIKELÄND. Es gibt Essenstände und Getränke, eine neue Ausstellung zum Thema Vanlife sowie vieles rund ums Campen und Outdoor. Für Kinder und Familien wird auf dem weitläufigen Festival Gelände eine Geschicklichkeitsbahn für alle Arten von Fahrrädern und Laufrädern installiert, die kostenlos genutzt werden kann.

Am Freitag, 19. September geht’s um 16 Uhr los mit einem Sunset-Ride fürs Mountain Bike ca. 2h für Jedermann/Frau. Am Samstag und Sonntag 20./21. September wird ab 10-18 Uhr auf dem Festival Gelände am Neckar einiges geboten. Verschiedene Aussteller werden Mountainbike/Vanlife Produkte präsentieren. Ganztägig steht wieder die „BIKELÄND Trophy“ auf dem Programm, eine Art Tombola auf Rädern von 1-99 Jahren. Um 11 Uhr und 14 Uhr starten geführte Ausfahrten für Anfänger und Fortgeschrittene, Tourenlänge ca. 2 Stunden. Natürlich gibt’s auch Essen und Getränke mit dem schönsten Blick im Neckartal. Ausklang des BIKELÄND Festivals ist Sonntag gegen 16 Uhr geplant.

Es wird kein Festival Eintritt verlangt.

Fr. 19. bis So. 21. September, Neckarlauer, Eberbach, www.bikeländ.de, www.eberbach.de