BIKELÄND Festival in Eberbach vom 20. bis 22. September

Zusammen mit dem Naturpark Neckartal Odenwald, der Stadt Eberbach und der MTB Community Eberbach wurden über einen Zeitraum von drei Jahren das Bikeländ mit zwölf abfahrtsorientierten Single Trails aller Schwierigkeitsgrade weitestgehend ehrenamtlich entwickelt unter der Trägerschaft der Stadt Eberbach. Über 10km Trail Anteil, legal, ohne Kunstbauten handbuilt Naturtrails – das ist das BIKELÄND.

Nach der offiziellen Eröffnung im vergangenen Jahr dreht sich auch in diesem Jahr beim großen »Festival 2.0« alles um den Sport, die Gemeinschaft, die Kultur, Essen und Trinken und, natürlich, die Trails. Am Freitag, 20. September geht’s um 16 Uhr los mit einem Sunset-Ride und um 20 Uhr beginnt die Club-Party im Depot 15/7. Am Samstag, 21. September, wird ab 10 Uhr auf dem Gelände des Depot 15/7 einiges geboten. Von 10 – 18 Uhr ist die Expo geöffnet, verschiedene Aussteller werden Mountainbike Produkte präsentieren. Ganztägig steht die »BIKELÄND Trophy« auf dem Programm, der »Pumptrack« wird eröffnet und natürlich gibt’s auch Essen und Getränke. Um 11 Uhr und um 15 Uhr starten geführte Ausfahrten für Anfänger und Fortgeschrittene, die Touren dauern ca. 2 Stunden. Um 18 Uhr wird die BIKELÄND-Trophy-Tombola ausgelost, im Anschluss spielen DJ‘s und stimmen ein für die After-Bike-Party ab 22 Uhr im Depot 15/7. Am Sonntag, 22. September, geht es um 10 Uhr auf dem Festival-Gelände weiter. Freie Fahrt ist wieder auf dem Pumptrack und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Expo ist von 10 – 15 Uhr geöffnet,

Am Wochenende 20. bis 22. -September dreht sich im Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße in Eberbach sowie auf dem Freigelände alles um das BIKELÄND. geführte Ausfahrten für Anfänger und Fortgeschrittene starten um 11 Uhr. Ausklang des BIKELÄND Festivals ist gegen 15 Uhr geplant.

Fr. 20. bis So. 22. September

Fr. 16 bis 1 Uhr

Sa. 10 bis 3 Uhr

So. 10 bis 15 Uhr

Depot 15/7, Eberbach

bikeländ.de