Blasmusik mit Herz: 50 Jahre Rotachtaler Musikanten, 27. und 28.06.26

Die Rotachtaler Musikanten aus Fichtenau feiern am 27. und 28. Juni in der Festhalle in Matzenbach ihr 50-jähriges Bestehen mit der Volxrocknacht am Samstag, bei der die volkstümliche Partyband »Die Störzelbacher« zu Gast sein wird und das Fichtenauer Schlagerduo »HerzFeuer« einen Gastauftritt haben wird. Am Sonntag beginnen die Feierlichkeiten mit einem ökumenischen Gottesdienst, bevor die Rotachtaler dann selbst für einen ­Fahneneinmarsch der Vereine auf der Bühne ­stehen werden. Zum reichlichen Mittagstisch und zum Festakt spielt dann der Musikverein Fichtenau bis zum nachmittäglichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen.

Expand Foto: Störzelbacher

Die Rotachtaler blicken auf eine beeindruckende Vereinsgeschichte voller musikalischer Höhe-­punkte, Gemeinschaftssinn und gelebter Blasmusik-Tradition zurück. Gegründet wurde die Kapelle am 28. August 1976 unter dem Namen »Musikfreunde Wäldergruppe«. Erster Dirigent war Hans Grapentin. Bereits 1979 investierte der Verein erstmals in eine eigene Verstärkeranlage sowie in ­Jacken, Hüte und Krawatten für eine eigene Tracht. 1980 erhielt der Verein seinen heutigen Namen: »Rotachtaler Musikanten e.V.«. Schon kurz darauf konnten erste Erfolge gefeiert werden. Beim Wertungsspiel erreichte die Kapelle den ersten Platz in der Unterstufe, später folgte sogar Platz eins in der Mittelstufe. Auch die Teilnahme an der volkstümlichen Hitparade von Radio Ton mit der »Annelie-­Polka« bleibt vielen bis heute in Erinnerung. ­Wochenlang hielten sich die Rotachtaler dort auf Platz zwei. Besonders stolz ist man auch auf Auftritte in Meerbusch bei Düsseldorf, in den Niederlanden beim Patenverein, den Original Berghöfer Musikanten und über die Aufnahme einer eigenen Musikkassette mit dem Titel »Grüß Gott, ihr Freunde«. Besonders Mathias Hubner prägte mit seiner musikalischen Handschrift seit Anfang der 80er Jahre den Erfolg des Vereins. Knapp 30 Jahre lang war er Dirigent und Gesangspartner, bevor er den Stab 2012 an Marcus Meyer weitergibt. Dafür wird er zum Ehrendirigent ernannt. Doch der Verein war nicht nur Bühne für Blasmusik. Maifest, Straßenfest, Hocketse, Faschingsveranstaltungen, Weißwurstfrühschoppen oder Italienischer Abend – die Rotachtaler verstanden es schon immer, Menschen zusammenzubringen und den Verein mit Leben zu füllen. Ein echter Meilenstein war hier im Jahr 2000 der Bau des eigenen Vereinsheims zum Proben und Feiern.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die Kapelle nun mit ihrem unverwechselbaren Sound aus böhmischer Blasmusik, volkstümlichen Schlagern bis hin zu modernen Partysounds in den Festzelten der Region unterwegs. Alle Informationen und Termine sowie das Programm zum diesjährigen Jubiläum finden sich auf www.rotachtaler.de.

50 Jahre Rotachtaler Musikanten, Sa. 27. und So. 28. Juni, Festhalle, Matzenbach, www.rotachtaler.de