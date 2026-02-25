Blaufelder Ostermarkt: Eier, Kunst & Frühlingszauber, 22.03.26

Das Kulturamt, die Gemeindeverwaltung, die Vereine und Aussteller Blaufeldens laden herzlich zum Blaufelder Ostermarkt ein. Nach der Winterzeit freuen sich die Veranstalter besonders darauf, Einwohner wie Besucher auf dem stimmungsvollen Frühlingsmarkt begrüßen zu dürfen. Am Sonntag, den 22. März, öffnet die Mehrzweckhalle in Blaufelden ihre Türen und lädt zum entspannten Bummeln und Entdecken ein. Zahlreiche Aussteller präsentieren ein vielfältiges Angebot rund um Frühling und Ostern – darunter liebevoll gestaltete Ostergestecke, Holzarbeiten, Schmuck, Kerzen, Dekorationsartikel und vieles mehr. Auch kulinarisch ist bestens für alle gesorgt: Ab 11 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher und reichhaltiger Mittagstisch der Firma »Feuchter – Fleisch und Mehr«. Von 14 bis 17 Uhr öffnet zudem wieder das beliebte Landfrauencafé mit einer Auswahl an süßen und herzhaften Leckereien, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ergänzt wird der Ostermarkt erneut durch den Flohmarkt des Fanfarencorps. Viele Aussteller bieten hier ihre Waren an – von alten Büchern über Bilder bis hin zu Spielzeug. Ein besonderer Treffpunkt für Händler, Sammler und Liebhaber, bei dem sich zwischen allerlei »Krempel« auch so mancher kleiner Schatz finden lässt. Darüber hinaus können das Eichamt sowie die Wasserpumpstation in der Blaubacher Straße von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. Fachkundiges Personal steht den Besucherinnen und Besuchern dabei gerne für Fragen zur Verfügung.

So. 22. März, 11 bis 17 Uhr, Mehrzweckhalle, Blaufelden, www.blaufelden.de