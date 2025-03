Sommer-Highlight: Das Böblinger Stadtfest vom 4. bis 6. Juli

Das Böblinger Sommer-Highlight 2025 naht. Vom 4. bis 6. Juli 2025 wird wieder gefeiert, gelacht, gesungen und gespielt beim großen Böblinger Stadtfest!

Auch das 42. Böblinger Stadtfest wird wieder bunt und abwechslungsreich. Zahlreiche Vereine, Gruppierungen, Gastronom*innen und Händler*innen sorgen auf dem Marktplatz, dem Pestalozzihof, dem Elbenplatz, der Genuss- und Erlebnismeile sowie auf Floh- und Krämermarkt für ein abwechslungsreiches Programm, für jede Menge gute Laune, großartige Angebote und schmackhaftes Essen.

Auch dieses Jahr gibt´s wieder was auf die Ohren! Musikalisch erneut mit von der Partie sind unter anderem die »strings unplugged«. Schon mit dem ersten Ton erkennt man den Sound von Strings unplugged. Frisch aufpoliert und in ein ganz eigenes Gewand gekleidet erklingen bei den Strings Songs von Fleetwood Mac über, Pink Floyd bis hin zu Sarah Connor, Rihanna, Milow oder den Backstreet Boys. Die vier markanten und charismatischen Musiker der Band greifen wieder mit viel Liebe zum Detail in die Saiten. Intensive Live-Musik-Erlebnisse erwarten die Besucher*innen das ganze Wochenende über. Dafür sorgt zum Beispiel auch die Band »DIVA«. Ihre Konzerte stellen einen klaren Anspruch: Ein intensives Livemusik-Erlebnis auf hohem Niveau. Die vier Musiker und ihre Frontfrau bilden auf der Bühne eine energiegeladene Einheit und sind erst dann zufrieden, wenn diese Energie auch zwischen Publikum und Band zu fließen beginnt.

Auf der Genuss- und Erlebnismeile kommen sowohl Groß und Klein auf Ihre Kosten. Leckereien aus aller Welt treffen auf die verschiedensten Fahrgeschäfte. Genuss, Spaß und Action für die ganze Familie sind hier garantiert.

Vintage-Liebhaber und Shoppingfans kommensowohl auf dem Floh- und Krämermarkt als auch beim Verkaufsoffenen Sonntag am 6. Juli voll auf ihre Kosten.

42. Böblinger Stadtfest

Fr. 4. bis So. 6. Juli, Innenstadt, Böblingen