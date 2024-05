Brick Fest Live in Stuttgart

2012 beschlossen Chad Collins und seine damals siebenjährige Tochter Jodyn, einen YouTube-Kanal rund um LEGO zu gründen. In den folgenden 18 Monaten produzierten sie mehr als 500 Videos und sammelten mehr als 10 MillionenAufrufe auf ihrem Kanal. Das motivierte die beiden, nach Veranstaltungen zu suchen, bei denen sie andere LEGO-Enthusiasten treffen und mehr Inhalte für ihr Publikum produzieren konnten. Da sie in einer Großstadt leben – Philadelphia – dachten sie, eine solche Veranstaltung wäre leicht zu finden. Zu ihrer Überraschung gab es jedoch keine solche Veranstaltung, was sie dazu inspirierte, Brick Fest Live ins Leben zu rufen.

Welchen Herausforderungen gab es, als ihr Brick Fest Live ins Leben gerufen habt?

Chad Collins: Als wir anfingen, war der Andrang überwältigend. Brick Fest Live war eine neue Veranstaltung und jeder wollte sehen, was es damit auf sich hatte. Die größte Herausforderung bestand darin, herauszufinden, wie wir die Veranstaltung verantwortungsbewusst ausbauen können, um so viele Kinder wie möglich zu erreichen und zu inspirieren. Heute, fast zehn Jahre nach der ersten Veranstaltung, haben wir über eine Millionen Menschen erreicht – und die Zahl steigt weiter!

An welche Zielgruppe richtet sich Brick Fest Live?

Joe Boerner: Brick Fest Live richtet sich vor allem an Kinder im Grundschulalter, in der Regel von fünf bis 13 Jahren. Aber wir haben oft ältere und jüngere Geschwister, die auch ihren Spaß haben. Und auch viele Erwachsene sind gerne mit dabei.

Brick Fest Live kommt 2024 zum ersten Mal nach Deutschland – was sind eure Erwartungen?

Collins: Wir messen den Erfolg unserer Veranstaltungen an der Anzahl der Lächeln, die wir sehen. Brick Fest Live ist ein Event, bei dem Familien zusammenkommen. Darum geht es uns: unvergessliche Familienmomente zu schaffen, die ein Leben lang halten.

Wie seht ihr die Rolle von Brick Fest Live im Bereich der Bildung und des kreativen Lernens?

Collins: Ich weiß, dass die Zeit, die ich als Kind mit LEGO verbracht habe, zur Entwicklung meines Gehirns beigetragen hat. Es hat mir geholfen, geduldig und gründlich zu sein und es hat meine Neugierde und Kreativität geweckt. Je mehr wir Kinder dazu ermutigen, sich mit diesen taktilen Bausteinen zu beschäftigen, desto mehr Ingenieure, Künstler und Führungskräfte wird es geben.

Brick Fest Live

Fr.7. bis So. 9. Juni,

Fr. 13 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 18 Uhr, So. 11 bis 16 Uhr,

Schleyer Halle, Stuttgart,

alle Infos:

www.c2concerts.de