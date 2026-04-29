Bruckenwasenfest, 10.05.26

Am Sonntag, 10. Mai, verwandelt sich der Landschaftspark Bruckenwasen von 11 bis 18 Uhr wieder in ein buntes Festgelände. Zahlreiche Plochinger Vereine, Einrichtungen und Gastronomen laden zu einem mitreißenden Tag voller Unterhaltung, Kreativität und Musik für Jung und Alt ein. Im ganzen Park gibt es viel zu entdecken: Kinder können sich unter anderem auf Bastel- und Spielangebote, Bogenschießen, Bärenhospital, Hüpfburg und Dampfbahnfahrten freuen, während Besucher aller Altersgruppen Vorführungen und ein abwechslungsreiches Musikprogramm genießen. Abgerundet wird das Fest durch einen kleinen Frühlingsmarkt mit Kunsthandwerk und blühenden Inspirationen.

Bruckenwasenfest, So. 10. Mai, 11 bis 18 Uhr, Landschaftspark, Bruckenwasen, Plochingen, alle Infos: www.plochingen.de