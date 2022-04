Bruckenwasenfest mit Frühlingsmarkt am 07. und 08. Mai 2022

Traditionell am Muttertagswochenende im Mai feiern Plochinger Vereine und Marktanbieter gemeinsam mit dem Stadtmarketing Plochingen e.V. und dem Kulturamt Plochingen das große Bruckenwasenfest, bei dem der gesamte Park zum Festgelände wird. Dieses Jahr wird am Samstag, dem 07. und Sonntag, dem 08. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Der Park hat sich rechtzeitig wieder frühlingsfein gemacht und präsentiert sich in voller Pracht.

Überall im Park werden wieder viele Aktionen und Attraktionen für die ganze Familie rund um Natur und Freizeit angeboten: Spielstraße, Bastelspaß zum Muttertag, Hundevorführungen, Fahrten mit der großen Gartendampfbahn, sportliche Aktionen und vieles mehr! Außerdem gibt es Live-Musik für jeden Geschmack: bei Steiner am Fluss mit der Jazzband der Musikschule „Jazztasy“, dem Musikverein Stadtkapelle und den Harmonikafreunden, Schlagermusik bei der Vereinsgaststätte des Schäferhundevereins und beim Obst- und Gartenbauverein Blues, Rock und Country. Beim Frühlingsmarkt bieten kreative Aussteller ihr umfangreiches Angebot rund um Garten und Haus: Dekoratives, Nützliches, Kunsthandwerk und Accessoires für die Gartengestaltung können hier erworben werden. Für leckere Verpflegung der Besucher ist natürlich gesorgt. Die teilnehmenden Vereine sowie die Gastronomen vor Ort bieten viele Köstlichkeiten an - hier wird sicherlich jeder satt!

Das große Bruckenwasenfest ist eine wunderbare Gelegenheit, die Mamis zum Muttertag mit einem Ausflug auf den Bruckenwasen zu überraschen. Die Veranstalter wünschen allen viel Vergnügen! Das detaillierte Programm kann auf der Homepage der Stadt Plochingen unter www.plochingen.de abgerufen werden.

Da die Parkmöglichkeiten am Gelände sehr begrenzt sind, empfiehlt sich die Anfahrt mit dem ÖPNV – vom Bahnhof sind es nur wenige Schritte! Folgende Parkmöglichkeiten gibt es in der Innenstadt: Tiefgarage am Marktplatz (Parkleitsystem P1) oder Parkhaus Stadtmitte (Parkleit-system P2). Über die Fußgängerzone (Marktstraße – Kronenstraße – Ottosteg) kommt man in wenigen Gehminuten zum Festgelände. Außerdem stehen am Sonntag die Parkplätze bei der Firma Decathlon (Filsallee 19) zur Verfügung. Von hier aus fährt ein Pendelbus im 15-Minuten-Takt und bringt die Besucher bis kurz vor das Festgelände. Fahrpreis: 0,50 €

Ausführliches Programm zum Bruckenwasenfest 2022

SPIEL-RAUM

Vom 07.-11.05. macht der Bauwagen der KulturRegion Stuttgart Halt in Plochingen und lädt dazu ein, den Platz um ihn herum zu erobern. In ihm zu finden sind verschiedene Materialien, mit denen der Platz rund um den Bauwagen in einen bunten und lebenswerten Ort verwan-delt werden kann.

Steiner am Fluss

Samstag, 14 Uhr: Grußworte von Bürgermeister Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender Stadtmarketing Plochingen e.V. , musikalische Vorführung mit dem Querflötenensemble der Musikschule Plochingen und dem Parkkindergarten Bruckenwasen.

Samstag, 15-16 Uhr: Jazz im Biergarten mit "Jazztasy", der Jazzband der Musikschule Plochingen.

Sonntag, 11:30-13:30 Uhr: Der Musikverein Stadtkapelle Plochingen lädt ein zum Frühschoppenkonzert.

Sonntag, 14-16 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit den Harmonikafreunden. Bewirtung à la carte im Lokal und im großen Biergarten.

Deutsches Rotes Kreuz

An beiden Tagen übernimmt das DRK Plochingen nicht nur den Sanitätsdienst. Verschiedene Einsatzfahrzeuge können besichtigt werden. Außerdem wird das Drohnen-Projekt vorgestellt.

Freiwillige Feuerwehr Plochingen

Besichtigen Sie die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Plochingen und probieren Sie verschiedene Feuerwehr-Einsatzgeräte aus. Es steht außerdem ein Feuerlöschtrainer zum selbst Ausprobieren der Feuerlöscher parat.

Le cochonnet – Boule Club Samstag + Sonntag ab 13 Uhr:

Boule spielen für Interessierte. Die Mitglieder des Boule Clubs freuen sich auf ein Spiel mit Ihnen. Kugeln sind vorhanden.

Frühlingsmarkt

Kreative Aussteller präsentieren ihr umfangreiches Angebot rund um Haus und Garten. Ent-decken Sie Dekoratives und Nützliches für Ihr Zuhause, sowie Kunsthandwerk und Accessoires für Ihren Garten. Über den Markt verteilt findet man so manche Leckereien: Crêpes, Kaf-feespezialitäten und Bioeis!

Evangelisch-methodistische Kirche

XXL-Spielstraße mit Spielstationen für alle Generationen: Erdball, Tischkicker, Riesen-Jenga und vieles mehr. Um den passenden Rhythmus zu finden, kann am Trommelworkshop teilge-nommen werden.

Marvin-Puchmeier-Stiftung

Hier wird man zum Rockband Guitar Hero: Versuchen Sie Musikstücke auf speziellen Instru-menten, bei denen man die entsprechenden Knöpfe drücken muss, möglichst authentisch nachzuspielen. Außerdem können Sie sich hier über die Stiftungsarbeit informieren.

Stiftung Tragwerk Samstag, ab 11 Uhr:

Werdet mit dem Team der Stiftung Tragwerk kreativ. Hier könnt ihr bas-teln was das Zeug hält. Lasst der Kreativität dabei freien Lauf. Von Klein bis Groß sind hier alle willkommen.

Schachfreunde / Stadtseniorenrat Sonntag, ab 12 Uhr:

Schach hält jung, Schach macht klug! Kommen und spielen Sie Jung ge-gen Alt, Rasenschach oder Familienschach. Sonntag ab 14:30 Uhr: Schauen Sie Profis über die Schulter beim "Bruckenwasen – Blitzschachturnier".

Malteser Hilfsdienst

Kreativangebot für Kinder: Bunte Bilder aus der Schleuder. Das perfekte Muttertagsgeschenk!

Schützenverein

Fühlen Sie sich wie Robin Hood und testen Sie beim Bogen- oder Armbrustschießen Ihre Treffsicherheit. Wie oft treffen Sie in die goldene Mitte?

Fliegergruppe

Kinder können unter Anleitung Balsa-Wurfgleiter oder Schleudersegler bauen und auf der Wiese einfliegen. Mit dem gelben Mini-Doppeldecker können die kleinen Besucher Runden drehen. Außerdem Infostand zum Verein. An der Bar gibt es Prosecco und Wasser.

Yachtclub

"Wassersport Allrounder" - hier können neben Segel- und Motorbooten auch SUP-Boards sowie Kajaks begutachtet werden. Beim Bassin gibt es Angebote für Kinder. Außerdem Info-stand rund um den Wassersport. An der Bar gibt es Sekt.

Verein Deutscher Schäferhunde Samstag, ab 12 Uhr:

Welpen, Junghunde und Begleithunde zeigen, was sie in den Hundekur-sen gelernt haben. Sonntag, ab 11 Uhr: Live-Musik mit Willi Zobel und deutschen Schlagern. Bei der Vereinsgaststätte "Die urige Almhütte" gibt es Allerlei vom Grill, Salate, Kaffee und Kuchen, Eis am Stiel und Getränke.

Dampfbahner

Bahnbetrieb ab Bahnhof Bruckenbach mit Dampfloks auf der 1.200 m langen Strecke. Beim Straßendampf-Treffen fahren echte Modelldampftraktoren durch den Park. Hier gibt es Rote, Currywurst, Pommes und Getränke.

Trägerverein Umweltzentrum Neckar-Fils Sonntag, ab 11 Uhr:

Seedbombs herstellen, Pflanzentauschbörse, Ausstellung und Infos zu Eulen und Büchertisch. Es gibt Kaffee und Kuchen.

NABU

Die Nabu-Gruppe Plochingen informiert an ihrem Stand über Blühwiesen und Wildbienen und organisiert kurze Führungen zur Pflanzenbestimmung. Neben Infomaterial darf man auch Sa-mentütchen mitnehmen.

Jugendzentrum Plochingen in Kooperation mit dem Discgolf- und Frisbeeclub Nürtingen e. V.

Testen Sie Ihre Geschicklichkeit im Discgolfen. Informieren Sie sich über die Trendsportart, lernen die Regeln und Wurftechniken kennen und erfahren Sie, wo Sie diesen tollen Sport in unserer Region ausüben können.

Obst- und Gartenbauverein Sonntag, ab 11 Uhr:

Live-Musik mit "Jack & Friends": Rock´n Roll, Country und Blues - wir las-sen die alten Klassiker der 50er, 60er und 70er wieder aufleben. Bewirtung à la carte.

Ökumenischer Gottesdienst Sonntag, 10-11 Uhr:

Die Evangelisch-methodistische Kirche lädt zum ökumenischen Familien-Gottesdienst, in musikalischer Begleitung eines Posaunenchors.