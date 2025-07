Buchener Schützenmarkt (31.8. bis 8.9.25)

Der Buchener Schützenmarkt findet jährlich in der ersten Septemberwoche statt und verbindet buntes Markttreiben mit fröhlichem Volksvergnügen. Wie meist in ländlichen Gegenden wird auch in Buchen das gesellige Leben hauptsächlich von den örtlichen Vereinen getragen. Der älteste Verein ist das 1822 als Bürgergarde gegründete Schützen-Corps. Aus dem anfänglichen Septemberfestschießen entstand acht Jahre später der Schützenmarkt – bis heute eines der größten regionalen Volksfeste mit Tausenden Besuchern aus nah und fern. Die Schützen rücken immer noch aus, um mit vielen anderen Vereinen durch die Straßen der Stadt zu ziehen und den Markt zu eröffnen. Und dass sie in der Festwoche dann ihren Schützenkönig ermitteln, versteht sich von selbst! Neben leckerem Essen und kühlen Getränken wird selbstverständlich auch ein unterhaltsames Programm geboten.

Sa. 31. August bis So. 8. September, Innenstadt, Buchen

www.sg-buchen.de