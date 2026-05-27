Bürgerfest Rothenburg ob der Tauber, 20.06.26

Premiere: Am 20. Juni verwandelt sich der Bereich rund um das historische Klingentor in Rothenburg ob der Tauber in einen lebendigen Treffpunkt für Kunst, Musik und Begegnung. Unter dem Motto »Kunst an der Mauer / Lieder in der Bastei« lädt das Bürgerfest von 10 bis 22.30 Uhr bei freiem Eintritt Einheimische und Gäste zu einem abwechslungsreichen Sommertag entlang der Stadtmauer ein. Bereits ab 10 Uhr präsentiert der Kunstkreis Rothenburg gemeinsam mit auswärtigen Gastkünstlern eine eindrucksvolle Open-Air-Ausstellung entlang der Klosterweth. Musikalisch bietet das Bürgerfest ein ganztägiges Programm auf zwei Bühnen.

Sa. 20. Juni, 10 bis 22.30 Uhr, Klingentor, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de