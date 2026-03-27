Bunte Klangwelten beim Festival Europäische Kirchenmusik, 17.07. bis 19.08.26

Vom 17. Juli bis 9. August findet das 38. Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd unter dem Motto »Balance« statt. Zu Gast sind international bekannte Interpreten wie der Windsbacher Knabenchor, das Vokalsextett Lyyra oder der Bariton Benjamin Appl sowie internationale Ensembles. In dreieinhalb Wochen sind rund 40 Konzerte, Gottesdienste und Begleitveranstaltungen zu erleben. Im Eröffnungskonzert am 18. Juli gibt es mit J.S. Bachs Messe in h-Moll ein musikalisches Highlight zu erleben. Bach trifft auf Elektronik – das Stuttgarter Kammerorchester setzt am 22. Juli vier Brandenburgische Konzerte der Klangwelt des Elektronik-Künstler Sven Helbig entgegen. Im Kulturzentrum Prediger werden am 25. Juli Shakespeare-Sonette in Jazz-Klängen lebendig – ein besonderer Abend mit der Schauspielerin Birgit Minichmayr, Quadro Nuevo und dem Pianisten Bernd Lhotzky.

Expand Foto: Andrea Boccalini Olivia Trummer Trio

Beim Duo Gambelin trifft am 29. Juli Renaissance und Barock auf Jazz und Moderne. Das Frauen-Vokalsextett »Lyyra« aus den USA präsentiert am 30. Juli sein abwechslungsreiches Programm »Rising« und der bekannte Windsbacher Knabenchor singt einen Tag später Brahms‘ berührendes »Ein deutsches Requiem«. Jazz vom Feinsten ist mit dem Olivia Trummer Trio zu erleben. Das Berliner Ensemble präsentiert am 7. August sowohl Eigenkompositionen, als auch Jazz-Arrangements zur Musik von Ludwig van Beethoven. Zum Abschluss des Festivals am 8. August zeigt das Kollektiv Dots im Heilig-Kreuz-Münster seine Tanzperformance »Prayers« und lässt Raum, Musik und Bewegung lebendig werden. Die beeindruckende Klangwelt der Orgel darf beim Festival natürlich nicht fehlen: an den Freitagabenden finden im Heilig-Kreuz-Münster international besetzte Orgelkonzerte statt. Eines davon entführt am 7. August ganz besonders in die Welt der Improvisation, ebenso wie die Live-Improvisationen zum Stummfilm »Safety last«, die am 31. Juli zu erleben ist.

Die Programm-Highlights

Expand Foto: Thomas Radlwimmer Duo Gambelin

Sa. 18. Juli, 20 Uhr: Chorwerk Ruhr & Concerto Köln, Heilig-Kreuz-Münster

Mi. 22. Juli, 20 Uhr, Augustinuskirche: Stuttgarter Kammerorchester & Sven Helbig

Sa. 25. Juli, 20 Uhr, Kulturzentrum Prediger: Birgit Minichmayr & Quadro Nuevo

Mi. 29. Juli, 20 Uhr, Johanniskirche: Duo Gambelin

Do. 30. Juli, 20 Uhr, Augustinuskirche: Vokalsextett Lyyra

Fr. 31. Juli, 21 Uhr, Augustinuskirche: Stummfilm & Orgelimprovisation

Sa. 1. August, 20 Uhr, Heilig-Kreuz-Münster: Windsbacher Knabenchor & Stuttgarter Philharmoniker

Fr. 7. August, 18.30 Uhr, Heilig-Kreuz-Münster: Abschlusskonzert 19. Internationaler Meisterkurs für Orgelimprovisation

Mi. 7. August, 21 Uhr, Johanniskirche: Olivia Trummer Trio

Sa. 8. August, 20 Uhr, Heilig-Kreuz-Münster: Kollektiv dots