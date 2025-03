Bunte Sommerevents in der Limes-Stadt Aalen

In diesem Sommer ist in Aalen ordentlich was geboten! Vom 5. bis 6. Juli findet zum bereits 40. Mal das Internationale Fest auf dem Marktplatz statt und lockt mit einem buntem Jubiläumsprogramm. Seit 40 Jahren steht das Aalener Fest für Toleranz und Vielfalt und feiert das harmonische Zusammenleben von 120 Nationen in der Stadt. Die internationalen Vereine Aalens lassen mit ihren Ständen an ihrer jeweiligen Kultur teilhaben und präsentieren dort Kulinarisches, Handwerk und Informatives. Auf gleich zwei Bühnen wird es außerdem ein internationales musikalisches Programm geben. Am 29. Juli dürfen sich die Aalener bei »Brass im Gras« auf abwechslungsreiche Musik mit Blechblasistrumenten freuen. Die mittlerweile dritte Ausgabe der Open Air-Veranstaltung findet in diesem Jahr im Außenbereich des Kulturbahnhofs (KUBAA) statt, wo auf zwei Bühnen die Musikvereine und Orchester abwechselnd Konzerte geben. Ab 18 Uhr wird bei »Brass im Gras« auf Picknickdecken und Klappstühlen unter anderem dem Gemeinschaftskonzert der Musikvereine und der Musikschule Aalen gelauscht. Die Reichstädter Tage finden von 12. bis 14. September statt und verwandeln die Limes-Stadt traditionell in eine große Feier. Auf sechs in der Innenstadt verteilten Bühnen wird an drei Tagen ein Bühnenprogramm der Aalener Sport- und Musikvereine, sowie Musik von lokalen und überregionalen Bands geboten. Für die kulinarische Vesorgung der Besucher stehen rund 130 Stände in der Innenstadt bereit. Eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, 12. September um 19 Uhr mit Vereinen auf dem Gmünder Torplatz.

