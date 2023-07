Buntes und vielfältiges Programm beim Stadtfest in Kornwestheim

Im September lädt die Stadt Kornwestheim Besucher/-innen aus nah und fern zu einem großen Stadtfest ein. Am Festwochenende vom 15. bis zum 17. September gibt es viel zu erleben. Die Stadt plant, zwei Bühnen in der Innenstadt zu platzieren: eine Bühne am Bahnhofsvorplatz und die zweite Bühne am Holzgrundplatz. Für beide Bühnen hat die Verwaltung gemeinsam mit zahlreichen Partner/-innen ein vielfältiges musikalisches Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Auch kulinarisch gibt es für die Besucher/-innen einiges zu entdecken. Vereine und Gastronomen werden entlang des Bahnhofsplatzes, durch die Güterbahnhofstraße und in der Bahnhofstraße mit ihren Ständen für das leibliche Wohl sorgen. Für die jüngsten Gäste gibt es an den einzelnen Ständen ein Bastel- und Spielangebot. Das Spielmobil des Bewohner- und Familienzentrums (BFZ) wird ebenfalls in der Bahnhofstraße aufgebaut. Clown Tim Bolton wird am Samstag zwischen 13 und 19 Uhr mit einem Waltact-Animationsprogramm in der Innenstadt unterwegs sein und Luftballontiere modellieren. Außerdem wird der bekannte Salamander Lurchi die Stadt besuchen. Die Einzelhändler/-innen haben freitags und samstags geöffnet und laden zum Erkunden und Entdecken des reichhaltigen Angebots in der Kornwestheimer Innenstadt ein. Am Sonntag findet anschließend an das Stadtfest der 30. Triathlon der Skizunft auf dem Marktplatz statt, der das Festwochenende angemessen abrunden wird. Das Stadtfest wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Rahmen des Förderprogramms »Sofortprogramm Einzelhandel/ Innenstadt« finanziell gefördert. Auch zahlreiche Sponsorinnen und Sponsoren unterstützen die Veranstaltung. alh

Stadtfest Kornwestheim, Fr. 15. bis So. 17. September, Fr. 17 bis 0 Uhr, Sa. 11 bis 0 Uhr & So. 10 bis 14 Uhr. Innenstadt Kornwestheim,

weitere Informationen zum Programm unter: kornwestheim.de/stadtfest