Burg Katzenstein: Mittelalter-Spektakulum, 05. bis 07.09.25

Drei Tage lang wird die malerische Stauferburg Burg Katzenstein ihre Gäste in den Bann ziehen und mit auf eine Zeitreise in das 12. Jahrhundert nehmen. Ab Freitag, 5. September, 17 Uhr darf man zur Markteröffnung in die Welt des Mittelalters eintauchen. Ab 19 Uhr werden die Bands »Feuervögel« und »Neumentroll« mit Musik geschmiedet aus Flammen, einer lebendigen Mischung aus Folk, Mittelalter-Rock und kräftigen Dudelsack-Klängen, zum Tanzen einladen. Die mitreißende Feuervögel-Show hat schon so manches Publikum von den Sitzen gerissen. Die Spielleute Neumentroll sind ein wahrer Blickfang – in ihrer prachtvollen Gewandung entführen sie das Publikum in eine längst vergangene Zeit. Die »Kaskadeure« sind Reiter aus Leidenschaft und erfahrene Schauspieler in der Welt der Ritterturniere. Ihre Bodenkämpfe, ihre halsbrecherischen Stunts, perfekte Reitkunst und ihr einmaliges Gefühl für Dramaturgie begeistern und zeichnen die Kaskadeure aus. Am Freitag und Samstagabend endet das Nachtturnier mit der Feuerschau von »Lumen Noctis«. Zum lebhaften Marktbetrieb und dem lärmenden Heerlager wird außerdem ein unterhaltsames Programm aus historischem Leben geboten: Die Gruppen »Feder und Schwert«, die Schaukampfgruppe »Gladii Regis«, Bihändergruppe »Brachmanot« sowie die Reitergruppe der Kaskadeure, »Die Reiter aus Leidenschaft« zeigen erlebbares Mittelalter. Das Trio Feuerzirkus wird die Gäste mit Jonglage und Akrobatik in Staunen versetzen. Neben den Vorführungen kann den Rittern beim Kettenhemd herstellen über die Schulter geschaut werden und alte Handwerker wie die Seilerin Ute oder der Silberschmied Eugen zeigen ihre Kunst und vermitteln ein Gefühl alter Gebräuche. Mit dabei ist natürlich auch ein Mittelalter-Karussell und das Mäuseroulett.

Gastronomisch verwöhnt werden die Gäste mit einem guten Angebot der Marktleute und des Zuckerbäckers sowie der Burggastronomie, entweder im wildromantischen Burghof oder in der Burgschenke »Zum Marstall«.

Freitag, 5. September, 17 bis 22 Uhr

17 Uhr: Markt und Handwerk

19 Uhr: Konzert mit den Feuervögel & Neumentroll

20.30 Uhr: Nachtturnier mit Feuershow

Samstag, 6. September, 11 bis 22 Uhr,

14 Uhr: Ritterturnier

19 Uhr: Nachtturnier mit Feuerschau

Sonntag, 7. September, 11 bis 19 Uhr,

14 Uhr / 18 Uhr Ritterturnier

Ganztägig Vorführungen der Lagergruppen und Handwerker. An allen Markttagen kann die gesamte Burg besichtigt und die 107 Stufen des Katzenturms können bestiegen werden.

Fr. 5. bis So. 7. September, Burg Katzenstein, Dischingen, www.burgkatzenstein.de