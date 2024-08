Weinsberger Heldinnen beim Mittelalterlichen Burgfest Stettenfels am 21. und 22. September

Die bekannte Überlieferung der »Treuen Weiber von Weinsberg« ist ein Stoff von zeitloser Aktualität. Sofort kommt einem die Botschaft, dass Liebe stärker ist als materieller Besitz, in den Sinn. Darüber hinaus gehören Frauen damals wie heute zu den Hauptleidtragenden von bewaffneten Konflikten, die dem Schrecken des Krieges in der Regel ohne Rüstung und Waffenschulung mit Einfallsreichtum und Courage begegnen müssen – für ihr Wagnis dürfen die damaligen Weinsbergerinnen daher zu Recht als Heldinnen gelten. Der Verein Kulturschock e.V. hat sich des Stoffs angenommen und erzählt ihn beim 18. Mittelalterlichen Burgfest auf Burg Stettenfels bei Untergruppenbach in einer aufwendigen Inszenierung mit Wehrmauerkulisse, Belagerungsgeräten, Pferden und 80 bis 100 Darstellern. Eingebettet ist das Schauspiel beim Mittelalterlichen Burgfest in die facettenreiche Belebung der gesamten Anlage: Zahlreiche Handwerker, Ritter, Gaukler und Spielleut, insgesamt über 300 Mitwirkende, zeichnen mit einer Vielzahl von Aufführungen ein vielfältiges Bild des Lebens zur Stauferzeit. So findet man den Gaukler Willis in verschiedenen Höfen der Burg, kann in der Turmstube Märchen am Spinnrad hören und auf der Schlossparkbühne über die Kunststücke von Zauberer William staunen. Auch die Spielmannsgruppen Spektaculatius und Räuberhaufen Donnerkeil, die Minnesängerin Cosima,Fahnenschwinger aus Weißenhorn, die Theatergruppe Haalunkel und viele mehr beleben die Gassen und Plätze des Geländes. Selbst aktiv werden kann man beim Doppelaxtwerfen oder beim Kinderarmbrustschießen. Kerzenzieher, Seiler und Steinmetz zeigen mittelalterliches Handwerk. Vor den Mauern haben zwei Dutzend Darstellergruppen ihre Zelte aufgeschlagen und stellen das Leben in der damaligen Zeit nach.

Sa. 21. und So. 22. September, Sa. 11 bis 22 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.mittelalterfest.net