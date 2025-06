Calwer Klostersommer, 31.07. bis 10.08.

Eine lebende Legende der österreichischen Musikszene kommt nach Hirsau: Wolfgang Ambros feiert 2025 beeindruckende 50 Jahre auf der Bühne und bringt mit »Ambros pur!« ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zum Calwer Klostersommer. Am 31. Juli wird der Kultsänger die Eventreihe in der beeindruckenden Kulisse der Klosterruine St. Peter und Paul eröffnen. Ambros‘ unverkennbare Stimme, seine tiefgründigen Texte und puristische Instrumentierung werden das Publikum verzaubern.

Expand Foto: Maximilian König Giovanni Zarrella

Am 2. August steht Jethro Tull auf der Bühne im Kreuzgang – eine der erfolgreichsten und beständigsten Progressive Rock Bands der Welt. Obwohl Frontman Ian Anderson heute seinen eigenen Namen in Verbindung mit den Tull-Auftritten und dem Repertoire verwendet, hat die Marke Jethro Tull bis heute Bestand. Als Autor, Produzent, Flötist, Sänger und Gelegenheitsgitarrist tritt Anderson mit der Band jedes Jahr typischerweise in 80 bis 100 Shows in vielen Ländern der Welt auf – und Hirsau hat das Glück dazuzugehören. Ian Anderson wird beim Calwer Klostersommer in Hirsau von den Tull-Bandmusikern David Goodier (Bass), John O‘Hara (Keyboards), Timothy Jack (Gitarre) und Scott Hammond (Schlagzeug) begleitet.

Expand Foto: Nils Schwarz Willy Astor

Das wird ein Gipfeltreffen des Humors: Beim Calwer Klostersommer in Hirsau steht am 4. August ein Doppelpack auf dem Programm. Erst steht Willy Astor auf der Bühne im Kreuzgang und nach einer kurzen Pause darf das Publikum sich auf ASS Dur freuen.In einer Welt, in der kaum mehr was easy ist in Brindisi und nix mehr im Lack am Skagerak, sich das Universum über und unter uns auch nicht mehr an die Regeln hält, kommt Musikkomödiant Willy Astor mit neuen Ideen aus seinem Einfallsreich. ASS Dur, das sind die Brüder Dominik und Florian Wagner. Sie bieten musikalische Virtuosität und hochklassiges Entertainment. Ass-Dur bringt Musik und Comedy zusammen, hier trifft Klassik auf Schlager, Zwölftonmusik auf Funk.

Das Programm

Do. 31. Juli: Wolfgang Ambros

Fr. 1. August: Giovanni Zarella

Sa. 2. August: Jethro Tull

So. 3. August: SWR1 Pop & Poesie in Concert

Mo. 4. August: Willy Astor und Ass-Dur

Di. 5. August: Pietro Lombardi

Mi. 6. August: Schiller

Do. 7. August: Everglow – A Tribute to Coldplay

Fr. 8. August: The Music of Queen – Live

Sa. 9. August: Suzi Quatro

So. 10. August: Kloster in Flammen

Calwer Klostersommer, Do. 31. Juli bis So. 10 August, jeweils 20.30 Uhr, Kloster Hirsau, Calw, Eintrittskarten in allen bekannten VVS, über die Hotline 01805 700 733 oder im Internet unter www.reservix.de. Infos: www.klostersommer.de.