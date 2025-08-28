Das Cannstatter Volksfest ist mit seiner mehr als 200-jährigen Geschichte das bedeutendste Fest in Baden-Württemberg und zählt zu den größten Schaustellerfesten der Welt. Im vergangenen Jahr lockten die prächtig geschmückte Festzelte und beeindruckende Fahrgeschäfte 4,3 Millionen Festgäste auf den Wasen. Der Auftakt zum 178. Cannstatter Volksfest ist gemacht: Am 8. August wurde das traditionsreiche Wahrzeichen des Festes – die Fruchtsäule – wieder an ihrem angestammten Platz auf dem Dach des Info-Pavillons auf dem Wasen aufgestellt. Der Startschuss für das größte Volksfest in Baden-Württemberg, das vom 26. September bis 12. Oktober stattfindet, ist damit symbolisch gefallen. »Es ist jedes Jahr ein besonderer Moment, wenn die Fruchtsäule aufgestellt wird«, betont Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

Expand Foto: in.Stuttgart / Thomas Niedermüller

»Sie ist mehr als ein Wahrzeichen – sie ist das Herzstück des Volksfestes und weckt jedes Mal aufs Neue Vorfreude und Begeisterung. Die Fruchtsäule verkörpert die Ursprünge des Festes und steht für die Verbindung aus Geschichte, Brauchtum und Lebensfreude. Mit ihr beginnt die schönste Zeit im Stuttgarter Veranstaltungskalender.« Die 26 Meter hohe und rund drei Tonnen schwere Fruchtsäule ist von Anbeginn ein fester Bestandteil des Volksfestes. Ursprünglich als Podest für Musikkapellen oder Startpunkt für Pferderennen genutzt, wurde sie mehrfach neu interpretiert. Die heutige Version stammt aus dem Jahr 1972 und orientiert sich am historischen Vorbild des Architekten Nikolaus Friedrich von Thouret. Mit ihrem prominent platzierten Sockel ist die Säule ein beliebter Treffpunkt auf dem Festgelände. Zahlreiche Schaustellerbetriebe werden dieses Jahr auf dem Cannstatter Wasen wieder für festliche Stimmung sorgen. Millionen Besucher freuen sich – mit der Fruchtsäule als strahlendem Mittelpunkt – auf 17 Tage voller Genuss, Tradition und Unterhaltung.

178. Cannstatter Volksfest, Fr. 26. September bis So. 12. Oktober, Cannstatter Wasen, Stuttgart, alle Infos: www.cannstatter-volksfest.de