chocolART in der Tübinger Altstadt

Vom 29. November bis 4. Dezember heißt es in Tübingen wieder: »Eine ganze Stadt voll Schokolade – chocolART!« Das Internationale Tübinger Schokoladenfestival lädt ein, die süßen Angebote von über 100 Chocolatiers und Manufakturen aus aller Welt zu erleben und auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Schokolade kann in den unterschiedlichsten Formen entdeckt werden. Das Schoko-Programm zur chocolART bietet unter anderem Schoko-Tastings, Kakaomalerei und im »chocolateROOM« auf dem Marktplatz werden von Top-Konditoren Schokokunstwerke live gefertigt und zum Verzehr angeboten. Links und rechts vom Schokomarkt laden Aktionen, wie z.B. das bewährte chocoKULINARIUM mit ausgefallenen Schokomenüs in Tübinger Restaurants zum Genießen und Bummeln ein.

chocolART, Di. 29. November bis So. 4. Dezember, ab 10 Uhr, Altstadt, Tübingen chocolART.de