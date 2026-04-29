City-Flohmärkte in der Neckarsulmer Innenstadt (13.6. & 12.9.26)

Das Citymanagement Neckarsulm lädt gemeinsam mit einem regionalen Veranstalter im Juni und September 2026 zu zwei besonderen Flohmarkt-Events in die Innenstadt ein. Erstmals dürfen sich Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher sowie Schnäppchenjäger und Trödelliebhaber auf gleich zwei City-Flohmärkte auf dem Marktplatz freuen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an antiken Schätzen, nostalgischem Trödel und besonderen Sammlerstücken – ganz im Sinne einer klassischen Flohmarktatmosphäre, bewusst ohne Neuware. Ob gezielte Schatzsuche oder entspanntes Bummeln: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Sa. 13. Juni & Sa. 12. September, 8 bis 16 Uhr, Marktplatz, ­Neckarsulm, www.neckarsulm.de